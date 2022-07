Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym urządzenia nielegalnych gier hazardowych Data publikacji 01.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozbili gang, którego członkowie od wielu lat zajmowali się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych na terenie całego kraju. Podczas wcześniejszych realizacji w ręce stróżów prawa wpadło 13 osób, które usłyszały prokuratorskie zarzuty dotyczące założenia, kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzenia bez wymaganej koncesji i zezwolenia gier hazardowych oraz prania brudnych pieniędzy. 9 osób trafiło do aresztu. W trakcie ostatniej realizacji policjanci zatrzymali kolejne 9 osób, które usłyszały już prokuratorskie zarzuty.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku–Białej, wspólnie z Wydziałem do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach oraz Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach prowadzi śledztwo, dotyczące założenia, kierowania oraz brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających na nielegalnym urządzeniu gier hazardowych na automatach, przyjmowaniu pieniędzy pochodzących z tych przestępstw oraz ich dalszego transferu, w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, czyli tzw. prania brudnych pieniędzy. Grupa działała na terenie Bielska–Białej oraz innych miejscowości na terenie całego kraju w latach 2011-2020. W ramach powierzonego przez Prokuraturę śledztwa, śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wraz z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędy Celno-Skarbowego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą.

Stróże prawa pracowali nad sprawą od wielu lat, o czym informowaliśmy już w 2019 roku. Zgromadzony przez nich materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 13 osób, którym przedstawiono zarzuty dotyczące założenia, kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzenia bez wymaganej koncesji i zezwolenia gier hazardowych oraz prania brudnych pieniędzy. Z ustaleń postępowania wynika, że członkowie grupy z tytułu prowadzonego procederu uzyskali prawie 108 milionów złotych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 9 podejrzanych. Pozostali zostali objęci dozorami policji oraz zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Podejrzanym grożą kary do 15 lat więzienia oraz wysokie grzywny. Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych o szacowanej wartości 21,5 milionów złotych, w tym nieruchomości, luksusowe przedmioty oraz pieniądze - zarówno w gotówce, jak i zgromadzona na rachunkach bankowych.

Jednak śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą w dalszym ciągu zajmują się sprawą. We wtorek mundurowi zatrzymali kolejnych 9 osób – mieszkańców różnych części kraju. Policjanci zabezpieczyli ich telefony i laptopy. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Nazajutrz zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, celem przedstawienia zarzutów oraz zastosowania środków zapobiegawczych.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.41 MB)