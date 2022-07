Utonął 17-letni uczestnik biwaku Data publikacji 03.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas ubiegłorocznych wakacji w województwie łódzkim utonęło 10 osób. W tym roku doszło już niestety do dwóch takich zdarzeń. Pierwsze miało miejsce na terenie powiatu radomszczańskiego podczas spływu kajakowego. Tym razem tragicznie zakończyły się poszukiwania 17-latka wypoczywającego na obozie nad Zalewem Sulejowskim.

O pierwszym utonięciu podczas wakacji na terenie województwa łodzkiego TUTAJ



Niestety 2 lipca 2022 w Zalewie Sulejowskim na terenie powiatu opoczyńskiego policjanci ujawnili ciało 17-latka, który wypoczywał nad akwenem z grupą młodzieży.

1 lipca 2022 roku rano opoczyńska policja została powiadomiona przez opiekuna obozu survivalowego o zaginięciu 17-letniego uczestnika biwaku zorganizowanego w rejonie Zalewu Sulejowskiego w okolicach miejscowości Prucheńsko Małe. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania zarówno na lądzie jak i na wodzie , w które oprócz policjantów zaangażowani byli także strażacy i przedstawiciele WOPR. W działaniach brali także udział płetwonurkowie oraz przewodnik z psem tropiącym. Niestety 2 lipca około godziny 11.30 policjanci zauważyli w odległości około 200 metrów od linii brzegowej dryfujące ciało nastolatka. Bezpośrednią przyczynę zgonu wykaże sekcja zwłok. Z wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec przebywał na biwaku wraz z grupą 8 rówieśników i opiekunem (uczestnicy z woj. mazowieckiego) . Wszystkie okoliczności pobytu i tragicznego finału wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.



APELUJEMY O ZACHOWANIE ZDROWEGO ROZSĄDKU PODCZAS WYPOCZYNKU NAD WODĄ !



Lato w pełni. Słoneczna pogoda i wysokie temperatury przywitały nas już u progu wakacji. Iście tropikalna aura zachęca wszystkich do rekreacji nad wodą, aby wolny czas spędzać nad morzem, jeziorem, czy w obrębie rzek i zbiorników wodnych. Jednak musimy mieć świadomość, że rzeka, jezioro, morze, czy inny zbiornik wodny to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj liczy się pilna uwaga, przezorność wypoczywających oraz zdrowy rozsadek. Przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Przy okazji letnich wycieczek i aktywnego wypoczynku o tragedię nie trudno.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika;

3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

4. Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr;

5. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

6. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

7. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu;

10. Nie przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm;

11. Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje;

12. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek aby być widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach;

13. Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne;

14. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;

15. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby;

16. Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętajmy o założeniu kapoka;

17. Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam kara grzywny, a ponad to jest to niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i dla innych amatorów wodnych uroków;

18. Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody;

19. Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.

Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek w miejscu, w którym odpoczywamy. Pamiętajmy, że podczas naszego urlopu - złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.



Pamiętajmy, by wypoczynek nie zmienił się w tragedię, wystarczy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zabrać ze sobą nad wodę również zdrowy rozsądku.