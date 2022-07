Napadł na 79-letniego mężczyznę, który wyszedł z banku i ukradł mu pieniądze - jest już w rękach ostrołęckich policjantów Data publikacji 04.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna godzina wystarczyła ostrołęckim policjantom, aby zatrzymać mężczyznę, który jest podejrzewany o napad na seniora po wypłaceniu pieniędzy z banku. Tak szybkie zatrzymanie było możliwe dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu i ścisłej współpracy policjantów z dwóch ostrołęckich wydziałów, kryminalnego i patrolowego. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.

W miniony czwartek, 30.06.2022 roku, do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie, że nieznany mężczyzna napadł na seniora, który wyszedł z banku. Na miejscu już po chwili byli ostrołęccy policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie. Ze wstępnych ustaleń poczynionych na miejscu wynikało, że mężczyzna w średnim wieku podszedł do 79-letniego mieszkańca Ostrołęki, gdy ten opuścił bank, a następnie odpychając go siłą wyrwał mu z kieszeni pieniądze. Po zdarzeniu sprawca uciekł.

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia komunikat wraz z rysopisem sprawcy został przekazany do wszystkich policyjnych patroli pełniących w tym czasie służbę na terenie Ostrołęki. Policjanci po zaledwie kilkunastu minutach poszukiwań wytypowali prawdopodobnego sprawcę i miejsce, w którym może przebywać. Akcja zatrzymania miała miejsce w jednym z mieszkań w Ostrołęce i była prowadzona przez policjantów z ostrołęckiego wydziału kryminalnego i patrolowego.

Mimo pukania nikt nie otwierał drzwi mieszkania. Dlatego słysząc odgłosy przebywających w środku osób, policjanci podjęli decyzję o wyważeniu drzwi. Tuż przed wyważeniem jeden z mężczyzn otworzył drzwi. W mieszkaniu zatrzymano trzech mężczyzn. Trafili oni do policyjnego aresztu.

W piątek wykonywane z nimi były dalsze czynności procesowe, w których ustalono, że sprawcą jest 45-letni mieszkaniec Ostrołęki. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego kradzieży zuchwałej. Przestępstwo te jest zagrożone karą 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci odzyskali także część skradzionej gotówki.

Dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratora prowadzą policjanci z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo-śledczego.

(KWP w Radomiu / mw)