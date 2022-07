Podziękowania dla policjantów od rodziny za zaangażowanie w poszukiwaniach 82-latka Data publikacji 04.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji, mundurowi z Sulęcina odnaleźli 82-latka, który od kilkunastu godzin nie powrócił do miejsca zamieszkania. Panująca na zewnątrz wysoka temperatura była dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia i życia seniora. Dokładne sprawdzenie pół, łąk, a nawet prywatnych posesji przyniosło szczęśliwe zakończenie. Radości i ulgi jaką poczuli bliscy nie dało się opisać. Córka mężczyzny ze łzami w oczach dziękowała mundurowym za ich zaangażowanie i empatię. Kobieta swoją wdzięczność wyraziła również w formie pisemnych słów uznania dla policjantów.

W środę, 29 czerwca 2022 roku tuż po godzinie 9.00, dyżurny sulęcińskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o starszym, wyraźnie zdezorientowanym mężczyźnie błąkającym po polnych drogach w okolicy miejscowości Zaszczytowo w gminie Krzeszyce.

Na miejsce niezwłocznie udał się zespół patrolowo-interwencyjny w składzie sierżant sztabowy Piotr Sławiak oraz posterunkowy Michał Banaszak. Funkcjonariusze udali się pod adres zgłaszającej, aby ustalić jak najwięcej szczegółów. Kobieta opisała jak wyglądał starszy pan oraz w jakim kierunku się oddalił. Z jej relacji wynikało, że nie był w najlepszym stanie psycho-fizycznym. Był wyraźnie wycieńczony, miał problem z utrzymaniem równowagi. Jego odzież była zabłocona. Dla policjantów szybko stało się jasne, że nie ma chwili do stracenia, gdyż zdrowie i życie seniora może być zagrożone. Tym bardziej, że pomimo wczesnej pory temperatura powietrza była wysoka.

Mundurowi udali się w kierunku wskazanym przez zgłaszającą. Sprawdzili łąki i pola, rozpytywali napotkane osoby. W ten sposób dotarli do pobliskiej miejscowości. Nie dawali za wygraną. Wiedzieli, że muszą zrobić wszystko aby odszukać starszego pana. W pewnym momencie, przy jednej z posesji zauważyli mężczyznę, leżącego na ceglanych fundamentach. Miał brudną twarz, zabłocone i przemoczone obuwie. Opadał z sił. Nie wiedział gdzie jest i nie pamiętał jak znalazł się w tym miejscu. Sierżant sztabowy Piotr Sławiak oraz posterunkowy Michał Banaszak natychmiast zaopiekowali się seniorem. Dali mu wodę i zaprowadzili do klimatyzowanego pojazdu. Dyżurny sulęcińskiej jednostki ustalił kontakt do rodziny seniora, informując o jego odnalezieniu. Radości i ulgi jaką poczuli bliscy nie dało się opisać. Natychmiast przyjechali w umówione miejsce, aby zobaczyć się z dziadkiem.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)