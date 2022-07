Woda to żywioł, który nie wybacza błędów! Policjanci kolejny raz apelują o rozwagę Data publikacji 04.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pogoda zdecydowanie sprzyja wypoczynkowi nad wodą, ale niestety część osób zupełnie lekceważy zagrożenia i przecenia swoje możliwości podczas kąpieli. Policjanci apelują o rozwagę w trakcie wypoczynku na akwenach. Tylko jednego dnia doszło do dwóch utonięć w powiecie nowosolskim. Nie przeceniajmy swoich umiejętności i nie łączmy aktywnego wypoczynku z alkoholem. Zawsze wybierajmy kąpieliska, na których mamy zapewnioną pomoc ratowników.

Niestety pomimo licznych apeli Policji w minioną niedzielę (3 lipca) doszło aż do dwóch utonięć w powiecie nowosolskim. W pierwszym przypadku oficer dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie około godziny 17. Okazało się, że 26-letni mężczyzna kąpiąc się w stawie w Lubieszowie, stracił grunt pod nogami i utonął. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Dwie godziny później w stawie w Nowym Miasteczku utonął 42-letni mieszkaniec tej gminy. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczynę i okoliczności obu nieszczęśliwych wypadków.

Mundurowi kolejny raz przypominają o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Funkcjonariusze kontrolują jeziora i zbiorniki wodne, aby przypomnieć mieszkańcom powiatu nowosolskiego bezpieczne i prawidłowe zachowania w różnych sytuacjach. Upalne, wakacyjne dni to oczywiście doskonały pretekst do skorzystania z orzeźwiających kąpieli w jeziorach czy rzekach. Przypominamy, że na kąpieliskach obowiązują regulaminy, do których dla bezpieczeństwa własnego i innych osób, powinniśmy się bezwzględnie dostosować. Funkcjonariusze zalecają, aby wybierać te kąpieliska, które są strzeżone przez ratowników oraz te, które mają wytyczone strefy do pływania. To właśnie tam, pod okiem wykwalifikowanych fachowców można mieć pewność, że w przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy zagrożenia ratownicy natychmiast zareagują i udzielą nam pomocy. Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem i jego negatywnymi następstwami, warto przypomnieć sobie, czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, żeby wakacje minęły bezpiecznie, dostarczając tylko pozytywnych i niezapomnianych wrażeń. Przypominamy także, że rzeka Odra jest drogą wodną na której znajdują się szlaki żeglugowe i na całym jej biegu obowiązuje zakaz kąpieli. Pamiętajmy:

kąpać należy się tylko w miejscach strzeżonych i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody w miejscach zabronionych.

dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych.

pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.

po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo schłodźmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego.

materace zostawmy na brzegu - nie wypływajmy na nich na środek jeziora.

przebywając w wodzie stosujmy się do poleceń ratowników.

korzystając ze sprzętów pływających, bez względu na umiejętności pływackie, zakładajmy kapoki czy kamizelki ratunkowe.

nie próbuj przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji.

unikajmy korzystania z „dzikich kąpielisk”. W takich miejscach nie mamy pewności co do jakości wody i do tego jak kształtuje się dno pod lustrem wody.

w miejscach, gdzie jest zbyt płytko oraz gdzie woda jest nieprzejrzysta, nie skaczemy „na główkę”. Na skutek takiego zachowania każdego roku w całym kraju wiele osób traci życie lub zdrowie.

zwróć uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu, może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Zanim przystąpisz do działania, weź pod uwagę swoje umiejętności pływackie i siły.

Apelujemy o ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku podczas wypoczynku nad wodą!



młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli