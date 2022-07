Siłą próbował rozebrać kobietę, zatrzymał go policjant na wolnym Data publikacji 04.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz usłyszał krzyki kobiety dobiegające z parku i natychmiast pobiegł jej na ratunek. Zatrzymał 54-latka, który dopuścił się innej czynności seksualnej. Zatrzymany mężczyzna zaraz po zwolnieniu dokonał kradzieży rozbójniczej. Dzisiaj sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Zgodnie z kodeksem karnym za inną czynność seksualną grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież rozbójniczą do 10 lat.

W ubiegłą środę (29.06.2022 r.) tuż po godzinie 15.00 funkcjonariusz z wydziału patrolowo-interwencyjnego łomżyńskiej komendy, będąc na wolnym usłyszał wołanie o pomoc. Z okna swojego mieszkania zauważył jak w pobliskim parku, na ławce mężczyzna siłą rozbiera kobietę. Wybiegł z domu i bez wahania pośpieszył na ratunek. Po chwili 54-latek był już w jego rękach. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a w piątek usłyszał zarzut doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci zwolnili 54-latka po tym, jak zapadła decyzja sądu o zastosowaniu w stosunku do niego wolnościowych środków zapobiegawczych. Mężczyzna po opuszczeniu policyjnej celi w jednym z marketów ukradł artykuły spożywcze. Całą sytuację zauważył ochroniarz, który próbował go zatrzymać. Wtedy doszło do szarpaniny, a 54-latkowi udało się uciec. Policjanci z patrolówki rozpoznali na zapisie z monitoringu mężczyznę i po kilkunastu minutach go zatrzymali. Znaleźli go siedzącego na ławce nieopodal sklepu. Mężczyzna znowu trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej.

Dzisiaj sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Zgodnie z kodeksem karnym za inną czynność seksualną grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież rozbójniczą do lat 10.

(KWP w Białymstoku / kp)