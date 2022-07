Areszt za przewożenie papierosów bez akcyzy Data publikacji 04.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie 32-letni mieszkaniec Chełma, który podczas kontroli drogowej gwałtownie ruszył powodując obrażenia ciała jednego z funkcjonariuszy. W wyniku podjętego pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę. W porzuconym przez niego pojeździe zabezpieczyli 5 500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosła ponad 100 tysięcy złotych.

W piątek około godziny 19:00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Puławach zatrzymali w Moszczance do kontroli drogowej samochód osobowy m-ki Seat. Autem kierował 32-letni mieszkaniec Chełma. W trakcie kontroli drogowej mężczyzna gwałtownie ruszył i kontynuował jazdę mimo podjętej próby powstrzymania go przez jednego z funkcjonariuszy. Doprowadzając w ten sposób do uszkodzenia ciała policjanta.

Za mężczyzną został podjęty pościg. W wyniku niezwłocznych działań podjętych przez ryckich policjantów ustalono, że na ulicy Sadowej w Rykach mężczyzna porzucił pojazd, a sam oddalił się w nieznanym kierunku. W samochodzie policjanci ujawnili 5500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, które zostały zabezpieczone. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze i namierzyli i zatrzymali właściciela nielegalnej kontrabandy.

Uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku oszacowano na kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Ponadto 32-latek odpowie tez za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji podczas pełnienia obowiązków służbowych, jak również za samowolne opuszczenie miejsca kontroli drogowej, a następnie nie zatrzymanie się pomimo wydawanych świetlnych i dźwiękowych sygnałów przez funkcjonariuszy. Decyzją Sadu Rejonowego w Rykach zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

W przeszłości mężczyzna był już notowany za przestępstwa podobne. Za naruszone przepisy karne grozić mu może kara pozbawienia wolności do lat 5.

starszy aspirant Agnieszka Marchlak