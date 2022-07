Sprawca kradzieży pojazdu i paliwa zatrzymany przez komendanta komisariatu Data publikacji 04.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja Komendanta Komisariatu Policji w Leśnej i działania podjęte przez lubańskich policjantów pozwoliły na zatrzymanie sprawcy przestępstwa. Mężczyzna podejrzany o kradzież paliwa ze stacji benzynowej w Leśnej, czynu tego dokonał pojazdem skradzionych w połowie czerwca br. na terenie Wrocławia. Jednak to nie koniec przewinień 39-latka. Kradzione auto zatankowane skradzionym paliwem prowadził on bowiem w stanie nietrzeźwości. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

W miniony piątek (1.07.2022 r.) oficer dyżurny z lubańskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży paliwa ze stacji benzynowej w Leśnej. Sprawca po zatankowaniu pojazdu marki BMW odjechał, nie płacąc za usługę. Policjanci drogą radiową usłyszeli nadany przez dyżurnego komunikat o kradzieży. W trakcie powrotu do swojej jednostki komendant komisariatu w Leśnej zauważył pasujący do opisu samochód i postanowił go skontrolować. Zawrócił w miejscu bezpiecznym i udał się za złodziejem. Używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych, jechał za autem amatora cudzej własności. W pewnym momencie zajechał mu drogę i zatrzymał do kontroli. Do asysty skierowano dodatkowy patrol ruchu drogowego oraz policjantów z Leśnej.

W toku czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia ustalono, że 39-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, oprócz kradzieży paliwa, prowadził bmw będąc pod wpływem alkoholu. Alkomat wskazał w organizmie mężczyzny ponad promil tej substancji. Takim zachowaniem stworzył on realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd zabezpieczony na policyjnym parkingu.

Do działań włączyli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Lubania. To oni powiadomili właściciela bmw o jego kradzieży. Niczego nieświadomy pokrzywdzony, pozostawił pojazd, który został skradziony, na terenie podziemnego garażu w powiecie wrocławskim.

Zatrzymany mężczyzna był już wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Dzisiaj sąd uwzględnił wniosek lubańskiej policji oraz prokuratury i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Podejrzany będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)