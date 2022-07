Ćwiczenia kontrterrorystów z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca Data publikacji 04.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez ostatnie dni policyjni kontrterroryści wspólnie z funkcjonariuszami innych służb doskonalili swoje umiejętności w zakresie działań bojowych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca BlackHawk, z jego pokładu kontrterroyści mogli przećwiczyć scenariusze, które mogą zostać wykorzystane podczas prowadzenia działań bojowych.

Do głównych zadań funkcjonariuszy z jednostek specjalnych Policji należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz zatrzymywanie sprawców najcięższych kategorii przestępstw. Do tego typu działań wymagane są specjalne umiejętności, które kontrterroryści wykorzystują w codziennej służbie, żeby te działania obarczone były jak najmniejszym ryzykiem kontrterroyści szkolą się praktycznie każdego dnia.

Przez ostatnie kilka dni funkcjonariusze prowadzili szkolenia wyskościowe na okrętach oraz platformie wiertniczej z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. Podczas ćwiczeń przeprowadzone zostały różne scenariusze mogące wystąpić podczas prowadzenia działań bojowych, w których niezbędne jest użycie policyjnego śmigłowca. Policjanci ćwiczyli również jak można wspierać działania ratownicze w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy tez awarią techniczną.

Wiele szkoleń organizowanych jest dzięki uprzejmości podmiotów zewnętrznych, w ćwiczeniach bardzo ważną rolę odgrywa odwzorowanie realnych warunków działań, tym razem dzięki uprzejmości Marynarki Wojennej uczestnicy szkolenia mogli korzystać z okrętów MW, działania na platformie wiertniczej były możliwe dzięki wsparciu spółki Lotos Petrobaltic a skoki do basenu amunicyjnego umożliwiła Straż Graniczna. I tak pierwszego dnia ćwiczeń uczestnicy szkolenia desantowali się przy użyciu szybkiej liny na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Drugi i trzeci dzień ćwiczeń to desantowanie przy użyciu szybkiej liny oraz liny osobistej na okręty Marynarki Wojennej oraz skoki do wody ze śmigłowca i podejmowanie z wody za pomocą liny ewakuacyjnej. Czwartego dnia funkcjonariusze ćwiczyli na terenie Straży Granicznej m.in. podejmowanie z wody za pomocą liny ewakuacyjnej.

W szkoleniu uczestniczyli policjanci z SPKP Gdańsk, Poznań, Szczecin, Olsztyn i Bydgoszcz oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Wykonanie pełnego zakresu ćwiczeń pozwoliło na uzyskanie uprawnień działań Black Hawkiem nad morzem kolejnym policyjnym pilotom z Warszawy.

foto: Marynarka Wojenna

wideo: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku







Nagranie audio Audiodeskrypcja Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja (format mp3 - rozmiar 5.11 MB)