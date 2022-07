Strzelał z wiatrówki w szyby przystanków - był poszukiwany Data publikacji 05.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minionym tygodniu nyscy policjanci zatrzymali 22-latka podejrzanego o zniszczenie kilku wiat przystankowych. Podczas zatrzymania okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary więzienia, a w jego mieszkaniu kryminalni znaleźli wiatrówkę z nabojami gazowymi i amfetaminę.

W ostatnim czasie na terenie powiatu nyskiego doszło do zniszczeń kilku wiat przystankowych. Dzięki informacjom, zebranym przez kryminalnych z Nysy, udało się ustalić tożsamość podejrzanego o zniszczenie mienia mężczyzny.

Z ustaleń wynikało, że sprawcą jest mieszkaniec gminy Otmuchów, który strzelając z wiatrówki, niszczył szyby wiat przystankowych. Kryminalni namierzyli i zatrzymali 22-latka. Jak się okazało, był on poszukiwany do odbycia kary więzienia. Co więcej, w chwili zatrzymania, w jego mieszkaniu, policjanci znaleźli amfetaminę oraz wiatrówkę z nabojami gazowymi i śrutem.

Mężczyzna został zatrzymany. Wiatrówka z nabojami i śrutem oraz narkotyki zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy. 22-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz posiadania narkotyków. Wartość zniszczonych wiat przystankowych to nawet kilkanaście tysięcy złotych. Teraz zajmie się nim prokuratura i sąd.

(KWP w Opolu / kp)