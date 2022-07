Wspólna operacja międzynarodowa Child Trafficking Exploitation Joint Action Days 2022

W ramach realizacji projektów EMPACT THB (Europejska Multidyscyplinarna Platforma przeciwko Zagrożeniu Przestępczością Handlu Ludźmi) koordynowanych przez Europol, a realizowanych w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa EU, polska Policja wzięła udział w europejskiej akcji Joint Action Days against all forms of Child Trafficking EMPACT THB 2022.