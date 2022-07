Finał VI edycji akcji „Nakręć się na pomaganie” to aż 8 ton nakrętek dla Natana Data publikacji 05.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami finał VI edycji akcji „Nakręć się na pomaganie” rozkręconej przez dzielnicowego z Białej Piskiej, asp. Adama Trzonkowskiego. Tym razem, wspólnymi siłami, udało się nazbierać aż 8 ton plastikowych korków. Przyjechał po nie tir, który po brzegi wypełniony został workami z kolorowymi nakrętkami. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację 6-letniego Natana. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w naszej akcji i już dziś zapraszamy na koleją edycję.

„Nakrętkowy mistrz świata”, czyli dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, asp. Adam Trzonkowski zakończył właśnie VI edycję zbiórki nakrętek pn. „Nakręć się na pomaganie”. Zorganizowana ona została z myślą o przesympatycznym 6-latku z Orzysza, Natanie Sałek.

W tej edycji dzielnicowemu udało się nazbierać aż 8 ton plastikowych korków. Przyjechał po nie tir, który po brzegi został wypełniony workami z nakrętkami. Trafią one do punktu skupu. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Natana.

Zakończenie VI edycji to doskonały moment, aby podziękować WSZYSTKIM i każdemu z osobna za udział w naszej akcji, za każdą przyniesioną nakrętkę, za rozpropagowanie akcji w różnych miejscach oraz za transport tych korków. Ogromne słowa podziękowania należą się także tym, którzy już po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i pomogli Adamowi w załadunku tira ośmioma tonami nakrętek, co zajęło kilka godzin.

Dzielnicowy nie kryje swojego zadowolenia, a także dumy z tego, że już po raz kolejny mógł liczyć na pomoc i wsparcie ludzi o wielkich sercach. Jedna nakrętka to tak niewiele, ale 8 ton to już całkiem sporo. To konkretne pieniądze, które pomogą kolejnemu dziecku w powrocie do zdrowia i normalnego życia. Jest to doskonała motywacja do dalszego działania, dlatego Adam nie poprzestaje na laurach i już dziś planuje VII edycję akcji „Nakręć się na pomaganie”, a zatem … dalej zbieramy nakrętki.

Serdecznie WSZYSTKIM dziękujemy za udział w naszej akcji i za wszelką okazaną pomoc!!!

KPP Pisz - VI Finał edycji "Nakręć się na pomaganie". Nagranie rozpoczyna plansza z napisem Komenda Powiatowa Policji w Piszu, na stępnie niepełnosprawny Natan na wózku inwalidzkim. Na kolejnym ujęciu widać jak czterech mężczyzn przenoszą worki z nakrętkami na wózek widłowy, który załadowuje worki z korkami do tira. Nagranie kończy plansza z napisem Dziękujemy i Komenda Powiatowa Policji w Piszu.

Film KPP_Pisz.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik KPP_Pisz.mp4 (format mp4 - rozmiar 37.16 MB)

(asz/kh)