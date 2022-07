34-letni kierujący mając ponad 3 promile alkoholu na przednim siedzeniu wiózł 7-letniego syna Data publikacji 05.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki obywatelskiemu ujęciu, policjanci z Myślenic zatrzymali nietrzeźwego kierującego. 34-letni obywatel Ukrainy kierował samochodem, mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowo na przednim fotelu przewoził 7-letniego syna.

W niedzielę (3.07.br.) około godz. 18, dyżurny myślenickiej Policji otrzymał informację, że na drodze powiatowej w Tokarni doszło do ujęcia nietrzeźwego kierującego. Na miejscu mundurowi zastali 33-letniego zgłaszającego. Według jego relacji jadący przed nim od strony Krzczonowa pojazd jechał slalomem. Czasami jechał poboczem, innym razem zjeżdżał na przeciwległy pas, omal doprowadzając do zderzeń czołowych. W związku z tym mężczyzna trąbił i mrugał światłami, by jadący przed nim pojazd zatrzymał się. Po kilku próbach udało się, a wtedy 33-latek z Tokarni zajechał mu drogę. Podczas krótkiej rozmowy z kierującym osobowym oplem nie miał już wątpliwości, że kierujący jest nietrzeźwy. Bełkotliwa mowa, tępy wzrok i woń alkoholu nie pozostawiały złudzeń. Obywatel Tokarni skutecznie wezwał Policję i udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwemu 34-latkowi z Ukrainy, pomimo prób ucieczki i oswobodzenia się. Jak się okazało, nietrzeźwy mężczyzna podróżował z 7-letnim synem przewożonym na przednim fotelu. Na szczęście, dzięki wzorowej obywatelskiej postawie nie doszło do wypadku. Badanie alkomatem 34-latka wykazało ponad 3 promile w organizmie.

Oprócz utraty prawa jazdy zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Na uznanie i pochwałę zasługuje obywatelska postawa mieszkańca Tokarni, dzięki któremu nie doszło do tragedii na drodze.