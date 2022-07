Wałbrzyscy policjanci odnaleźli 82-latka, który zgubił się w lesie. Mężczyzna cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny

O zaginięciu 82-letniego mieszkańca Wałbrzycha, policjantów powiadomiła żona. Jak wynikało z przekazanych informacji, mężczyzna około godziny 18:00 wyszedł z domu do lasu na grzyby i do późnych godzin wieczornych nie wrócił do miejsca zamieszkania. Stan zdrowia oraz wiek mężczyzny wskazywał, że może on znajdować się w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu, a nawet życiu. Poszukiwania rozpoczęły się kilka minut przed północą.