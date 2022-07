Policjant w czasie wolnym zatrzymał złodzieja Data publikacji 06.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant ze skierniewickiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja. Podejrzany odpowie za kradzież, ale także kierowanie samochodem bez uprawnień oraz inne wykroczenia w ruchu drogowym.

3 lipca 2022 roku w godzinach porannych policjant ze skierniewickiej komendy jechał prywatnym samochodem od strony Nieborowa drogą krajową numer 70 w kierunku Łowicza. W pewnym momencie zauważył auto osobowe, którego kierowca jadąc w tym samym kierunku zachowywał się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Wyprzedzał pojazdy w miejscu niedozwolonym wyjeżdżając wprost przed nadjeżdżające z naprzeciwka auta. Policjant w miejscowości Mysłaków swoim samochodem zmusił kierowcę do zatrzymania pokazując mu jednocześnie legitymację służbową. Okazało się, że pirat drogowy uciekał przed właścicielem stacji paliw, gdzie ukradł paliwo o wartości 200 złotych nalane do bańki. Patrol łowickiej Policji zatrzymał 31-latka z gminy Bolimów, odzyskał skradzione paliwo i ustalił, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania samochodem.

Zatrzymany odpowie przez sądem za popełnione wykroczenia. Był już wcześniej notowany za konflikty z prawem.

Funkcjonariusz, który przyczynił się do zatrzymania mężczyzny, obecnie odbywa szkolenie podstawowe, a już wyróżnił się wzorową postawą.

(KWP w Łodzi / mw)