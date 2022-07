Dzięki szybkiej reakcji policjanta po służbie zatrzymano nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 06.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał kierujący z Ustronia Morskiego. Dalszą jazdę uniemożliwiło mu zgłoszenie funkcjonariusza z Oddziałów Prewencji Policji w Szczecinie, który będąc po służbie zauważył niepokojące zachowanie mężczyzny na drodze.

Do zdarzenia doszło w niedziele późnym wieczorem, 3 lipca 2022 roku. Uwagę będącego po służbie mł.asp. Rafała Traut – policjanta z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, przykuło dziwne zachowanie kierującego. Policjant pełniący obecnie służbę w Ustroniu Morskim podejrzewał, że mężczyzna za kierownicą jest nietrzeźwy i zawiadomił o tym znajdujących się w służbie kolegów. Funkcjonariusz dawał znaki do zatrzymania kierowcy, jednak ten w dalszym ciągu wykonywał agresywne manewry i nie chciał się zatrzymać. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie udali się powiadomieni funkcjonariusze i zauważyli, jak mł. asp. Rafał Traut gestami wzywa do zatrzymania kierującego. Mężczyzna zatrzymał pojazd dopiero, gdy zauważył nadjeżdżający radiowóz.

Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. 37-latek spędził noc w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Za ten czyn grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / sc)