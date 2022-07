Policjant po służbie ujął pijanego, poszukiwanego kierowcę Data publikacji 06.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant po służbie jadąc drogą relacji Bartoszyce – Biskupiec ujął pijanego kierowcę. Zanim doszło do zatrzymania 52-latka jadącego seatem, policjant chciał go wyprzedzić. Manewr ten był przez długi czas niemożliwy, a nawet niebezpieczny z racji stylu jazdy mężczyzny, który jechał slalomem. W rezultacie, aby dać się wyprzedzić 52-latek zjechał w zatokę autobusową. Policjant nie pojechał dalej, ale zaparkował za seatem, podszedł do siedzącego za kierownicą mężczyzny i wtedy stało się jasne, dlaczego 52-latek generował takie sytuacje na drodze. Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego miał w organizmie prawie 1,7 promila alkoholu, a do tego kierował pomimo sądowego zakazu i był poszukiwany.

We wtorek, 05.07.2022 roku przed godz. 17:00, policjanci z drogówki interweniowali w związku ze zgłoszeniem policjanta, który będąc w czasie wolnym ujął pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło w Troszkowie. Policjant z bartoszyckiej Policji jechał z Bartoszyc w kierunku Biskupca. Na trasie swojego przejazdu chciał wyprzedzić seta, jednak manewr ten był przez długi czas niemożliwy i mógł być niebezpieczny, bo kierowca seata jechał slalomem i nie mógł utrzymać prostego toru jazdy. Kierowca seta najwyraźniej zaczął zdawać sobie sprawę, że ta sytuacja trwa za długo i aby ułatwić przejazd innemu kierowcy, zjechał w zatokę autobusową. Jadący za nim policjant zaparkował za seatem i postanowił sprawdzić, czy siedzący za kierownicą mężczyzna jest trzeźwy. Nie był. Policjant zabrał mężczyźnie kluczyli i wezwał kolegów. Policyjna kontrola ujawniła, że mieszkaniec powiatu olsztyńskiego miał w organizmie prawie 1,7 promila alkoholu, a do tego kierował pomimo sądowego zakazu. To nie wszystko. 52-latek był poszukiwanym do czynności prawnych i został zatrzymany w policyjnej celi. Jego auto trafiło na parking strzeżony.

Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i kierowanie pomimo sądowego zakazu.

(KWP w Olsztynie / mw)