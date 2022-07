Dusił i uderzał swojego psa. 43-latek zatrzymany przez policjantów odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem Data publikacji 06.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 43-latkowi, który w brutalny sposób znęcał się nad swoim psem. Mężczyzna dusił zwierzaka i wielokrotnie go uderzał. Interweniowali sąsiedzi, którzy usłyszeli pisk i skomlenie psiaka. Wyrwali mężczyźnie z ręki siekierę i o sytuacji powiadomili Policję. Mężczyzna został zatrzymany przez złotoryjskich funkcjonariuszy, a zwierzę otrzymało właściwą opiekę i schronienie.

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych, w miejscowości Wojcieszów. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi otrzymali zgłoszenie o tym, że jeden z mieszkańców znęca się nad swoim psem. Policjanci pojechali pod wskazany adres. Na miejscu ustalili, że zgłaszający usłyszeli dobiegające z sąsiedniej posesji piski i skomlenie psa. Zaniepokojeni tą sytuacją postanowili sprawdzić, czy zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wtedy też zauważyli sąsiada, który dusił i uderzał swojego psiaka, a w drugiej ręce trzymał siekierę. Sąsiedzi natychmiast interweniowali, próbując rozdzielić mężczyznę od wystraszonego czworonoga. 43-latek był bardzo agresywny, stawiał opór, mimo to sąsiadom udało się wyrwać mu siekierę z ręki i powstrzymać go przed dalszym znęcaniem się nad zwierzakiem.

Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych. Był mocno pijany, a badanie alkomatem wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu 43-latek usłyszał zarzut znęcania się nad swoim psem. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Piesek trafił do schroniska, gdzie jest bezpieczny i ma właściwą opiekę.

