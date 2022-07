Kopnął kota, który częściowo stracił wzrok. Mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności karnej Data publikacji 06.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawne policyjne działania w połączeniu z dużym odzewem społeczeństwa i dobrą współpracą z Prokuraturą Rejonową w Ostrołęce pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który kopnął siedzącego przed sklepem kota. Zwierzę doznało poważnych obrażeń ciała, w tym częściowej utraty wzroku. Niebawem mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem przed sądem.

W minioną niedzielę (3.07.2022 r.) służby prasowe ostrołęckiej komendy policji w mediach społecznościowych trafiły na film, na którym zarejestrowano mężczyznę, który znęcał się nad zwierzęciem. Na nagraniu widać było, jak mężczyzna po wyjściu ze sklepu z impetem kopnął kota.

Siła uderzenia była tak dużą, że zwierzę upadło kilka metrów dalej. Po zdarzeniu mężczyzna wsiadł do auta i odjechał. Film wywołał duże poruszenie wśród mieszkańców. Niestety w wyniku kopnięcia zwierzę doznało poważnych obrażeń ciała, w postaci licznych złamań i częściowej utrat wzroku. Znalazło się pod opieką weterynarza.

Po zdarzeniu, policjanci z ostrołęckiej komendy policji, jeszcze przed przyjęciem oficjalnego zgłoszenia właścicieli czworonoga, rozpoczęli działania zmierzające na ustalenie tożsamości sprawcy i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

W wyniku działań policjantów z Komisariatu Policji w Myszyńcu, prokuratury i dużego odzewu mieszkańców szybko ustalono tożsamość podejrzewanego o przestępstwo mężczyzny. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego.

Akcja jego zatrzymania została przeprowadzona przez policjantów z Myszyńca wczoraj na jednej z posesji powiatu szczycieńskiego. Na widok policjantów 31-latek przeskoczył ogrodzenie z drutu kolczastego i rzucił się do ucieczki. Mundurowi ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna został zatrzymany. Przetransportowano go do ostrołęckiej komendy policji i osadzono w policyjnym areszcie.

Jeszcze dziś mężczyzna usłyszy zarzut z Ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo te jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat. Dalsze postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Myszyńcu.

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 1.1 Ustawy o ochronie zwierząt: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Jeżeli jesteś świadkiem lub posiadasz informacje o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom nie bądź obojętny i zareaguj!

Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie na ich szkodę, jest bardzo cenna dla policjantów. Informacje takie może m.in. przekazywać poprzez zakładkę „Zielona strefa”, którą można znaleźć na stronie każdej komendy Policji garnizonu mazowieckiego.

(KWP zs. w Radomiu / kp)