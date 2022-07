Policjanci pomogli seniorce bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 06.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 86-latka w środku nocy siedziała na ławce i nie pamiętała drogi do domu. Policjanci z patrolówki zaopiekowali się seniorką. Wezwali pomoc medyczną, ustalili jej adres, skontaktowali się z wnuczką. Apelujemy o reagowanie, kiedy widzimy starszą, zdezorientowaną osobę, która może potrzebować naszej pomocy.

Policjanci patrolując centrum miasta zauważyli na ulicy Emilii Plater starszą kobietę siedzącą na ławce. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pora. Było po 2.00. Mundurowi zainteresowali się jej losem. Kobieta była zdezorientowana. Nie pamiętała drogi do domu i nie znała swego adresu. Całe szczęście wiedziała jak się nazywa i kiedy się urodziła. Mundurowi ustalili adres suwalczanki. Okazało się, że mieszka w pobliżu. Kiedy policjanci zawieźli kobietę do mieszkania stwierdzili, że nikogo tam nie ma, a drzwi nie są zamknięte na klucz. W telefonie stacjonarnym 86-latki sprawdzili ostatnie połączenia. Okazało się, że jedno z nich należy do wnuczki starszej pani. Skontaktowali się z nią i po chwili przekazali seniorkę pod opiekę najbliższych. Wezwali również załogę karetki pogotowia, aby sprawdzić, czy seniorka nie potrzebuje pomocy medycznej.

Apelujemy o reagowanie, kiedy widzimy starszą, zdezorientowaną osobę, która może potrzebować naszej pomocy. Szybka reakcja, jeden telefon pod numer 112 może zapobiec tragedii.

(KWP w Białymstoku / mw)