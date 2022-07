Policyjny dron rejestrował zachowanie kierowców w Złotoryi Data publikacji 07.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W zeszłym tygodniu na ulicy Sienkiewicza w Złotoryi funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi prowadzili działania na drodze z użyciem drona. Mundurowi w krótkim czasie ujawnili łącznie pięć wykroczeń popełnionych przez kierujących i jedno popełnione przez pasażera pojazdu. Spotkania z mundurowymi zakończyły się nałożeniem mandatów i dopisaniem do indywidualnych kont osób siedzących za kierownicą punktów karnych.

Policjanci z drogówki są szczególnie wyczuleni na wykroczenia popełniane na drodze. Tym razem mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami drogówki z tamtejszej komendy, przy użyciu policyjnego drona, monitorowali zachowania kierujących pojazdami. Funkcjonariusze przy pomocy tego bezzałogowego statku powietrznego obserwowali kierujących, ujawniając wykroczenia dotyczące niekorzystania z pasów bezpieczeństwa, ale także korzystania podczas jazdy z telefonów komórkowych.



W oku kamery drona zarejestrowało się pięciu kierujących i jeden pasażer, którzy zlekceważyli obowiązujące przepisy. Piloci w każdym przypadku przekazywali informacje stojącym nieopodal funkcjonariuszom, a ci dokonywali kontroli drogowych.

Na osoby niekorzystające z pasów bezpieczeństwa policjanci nałożyli mandaty karne w wysokości 100 złotych, a do ich indywidualnych kont zostało dopisanych po 2 punkty karne.



Pamiętajmy, że to właśnie pasy bezpieczeństwa stanowią podstawowy sposób na uniknięcie wielu poważnych obrażeń podczas kolizji czy wypadku! Każdy kierowca i pasażerowie powinni wyrobić sobie nawyk ich zapinania zaraz po zajęciu miejsca w aucie.



W chwili zderzenia z nieruchomą przeszkodą przy prędkości ok. 50 km/h, na pasażerów działa ogromna siła przeciążenia. Dla przykładu osoba o wadze 75 kg wykazuje „masę zderzeniową” około 3750 kg, czyli ponad 3,7 tony! To właśnie pasy bezpieczeństwa mają nas przytrzymać, abyśmy uniknęli uderzenia w szybę, deskę rozdzielczą czy przedni fotel, jeżeli siedzimy z tyłu. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje, ale także podróżujących z nami pasażerów.



Kolejni zatrzymani kierujący podczas jazdy korzystali z telefonów komórkowych i w związku z popełnionymi wykroczeniami musieli liczyć się z większymi mandatami w wysokości 500 złotych. Ustawodawca do tego wykroczenia przypisał 5 punktów karnych.



Musimy pamiętać, że korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy odwraca naszą uwagę od tego, co dzieje się na drodze, a także skraca naszą reakcję na sytuacje, które nieoczekiwanie mogą na niej się pojawić. Wykonanie manewru omijania może być znacznie utrudnione, a czasami niemożliwe, jeżeli w jednej ręce trzymamy telefon.



Tego typu działania prowadzone są cyklicznie i na pewno będą kontynuowana. Policjanci apelują o stosowanie się do obowiązujących przepisów, a wszystko to w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Bo ono zależy w głównej mierze od naszego zachowania na drodze.



sierż. szt. Paweł Noga

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

