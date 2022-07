Policjanci pomogli wyprowadzić zwierzęta z płonącej chlewni Data publikacji 07.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku w Gozdowie jako pierwsi przyjechali na miejsce zgłoszenia, z którego wynikało, że z miejscowości Mochowo Nowe płonie chlewnia, w której znajdowały się zwierzęta. Funkcjonariusze bez wahania przystąpili do działania, rozbili drzwi i weszli do środka płonącego budynku gospodarczego i wspólnie z mieszkańcami wyprowadzili na zewnątrz 500 sztuk prosiąt.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Mochowo Nowym (gmina Mochowo). Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Gozdowie zostali skierowani na pilną interwencję, gdzie według zgłoszenia doszło do pożaru chlewni. Mundurowi pojechali na miejsce zgłoszenia, gdzie zobaczyli płonący budynek gospodarczy, w którym znajdowały się zwierzęta. Ogień rozprzestrzenił się na cały dach chlewni, paliła się więźba dachowa.

Policjanci bez wahania przystąpili do pomocy w wyprowadzeniu zwierząt z płonącej chlewni. Dzięki szybkiej reakcji policjantów uratowano 500 prosiąt. Po kilku minutach na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia. Strażacy wspólnie z policjantami przy użyciu specjalistycznego sprzętu wyprowadzili ostatnie sztuki zwierząt. Mundurowi zabezpieczyli miejsce wokół płonącego budynku oraz zadbali, by zwierzęta nie rozeszły się po okolicy i nie stworzyły zagrożenia w ruchu drogowym.

Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było wyładowania atmosferyczne w trakcie burzy, a dzięki szybkiej i sprawnie przeprowadzonej interwencji nie było ofiar.

(KWP w Radomiu / mw)