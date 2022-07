Dług z 20 tysięcy urósł do 390 tysięcy złotych Data publikacji 07.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Żoliborza zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zmuszali pokrzywdzonego do zwrotu rzekomego długu. Pokrzywdzony stale miał naliczane bardzo wysokie odsetki. Mężczyzna powiadomił funkcjonariuszy, tuż po tym jak pobili go dwaj sprawcy. 31-latek usłyszał zarzuty za uporczywe nękanie i wymuszenie rozbójnicze, a 53-latek dodatkowo za posiadanie mefedronu i nie zatrzymanie się do kontroli drogowej. Obu mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do żoliborskiego komisariatu zgłosił się pokrzywdzony, który poinformował policjantów, że w garażu podziemnym został pobity przed dwóch nieznanych mu mężczyzn. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że jeden z jego współpracowników twierdził, że jest mu winien 20 tysięcy złotych. Kwota ta, w ciągu 3 miesięcy wzrosła do prawie 390 tysięcy złotych. Przez ten okres czasu mężczyzna, jego rodzina i znajomi byli nękani przez nieznane im osoby.

Kryminalni z Żoliborza niezwłocznie podjęli czynności w tej sprawie i ustalili dane personalne i miejsce zamieszkania dwóch sprawców. W wyniku prowadzonych działań operacyjnych ustalili również pojazd jakim porusza się jeden z nich.

Kilka dni temu funkcjonariusze chcieli zatrzymać pojazd do kontroli, jednak gdy tylko kierowca zorientował się, że ma do czynienia z policjantami, zaczął uciekać. Po krótkim pościgu w rękach Policji był 53-letni kierowca. Podczas przeszukania samochodu policjanci ujawnili dwie atrapy broni, kajdanki oraz RMG (pistolet gazowy), a w mieszkaniu kominiarki, RMG oraz środki odurzające. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Drugi z mężczyzn został zatrzymany tego samego dnia. 31-latek został również osadzony w policyjnym areszcie.

Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił prokuratorowi na przedstawienie obu mężczyznom zarzutów za uporczywe nękanie i wymuszenie rozbójnicze, a 53-latkowi dodatkowo za posiadanie mefedronu i nie zatrzymanie się do kontroli drogowej.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 53-latka areszt na okres 3 miesięcy. Wobec 31-latka zastosowany został policyjny dozór.

Obu mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

(KSP / mw)