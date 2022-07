Bohaterski 10-latek Data publikacji 07.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Właściwe zachowanie brata pomogło w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się jego starsza siostra. Zakrztusiła się bowiem ciastem podczas jedzenia. Przerażony brat nie wiedząc co się dzieje natychmiast wykręcił numer alarmowy i powiadomił służby ratunkowe, które gdy pojawiły się w domu udzieliły pierwszej niezbędnej pomocy poszkodowanej.

Wszystko wydarzyło się we wtorek, 05.07.2022 roku, przed południem. Do dyżurnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja od, jak się okazało, 10-latka, który poinformował, że jego 12-letnia siostra zadławiła się ciastkiem, dziwnie się zachowuje i nie można się z nią porozumieć. Na miejsce natychmiast został wysłany Zespół Ratownictwa Medycznego, a dyżurny tarnowskiej komendy skierował na miejsce patrol Policji.

Zespół medyczny zastał dziewczynę przytomną, oddychającą. Ratownicy podjęli jednak decyzję o przetransportowaniu jej do tarnowskiego szpitala na przeprowadzenie kolejnych badań. Patrol Policji przeprowadził rozmowę z 10-letnim Szymonem, który opowiedział co się wydarzyło. Zareagował prawidłowo, widząc zagrożenie wykręcił numer alarmowy 112, wykonywał polecenia dyżurującego ratownika i czekał na przybycie służ ratunkowych. W tym momencie do domu wróciła matka dzieci, której policjanci przekazali niezbędne informacje o tym, co się wydarzyło. Kobieta natychmiast udała się do szpitala, do którego trafiła jej córka.

W tym przypadku wszystko skończyło się szczęśliwie, ponieważ zachowanie 10-letniego Szymona było prawidłowe. Jego przytomność, opanowanie i prawidłowa reakcja zasługują na pochwałę.

(KWP w Krakowie / mw)