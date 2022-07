Policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 08.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyszedł ze sklepu chwiejnym krokiem, wsiadł do auta i odjechał... Po krótkim pościgu jazdę uniemożliwił mu policjant z łomżyńskiej drogówki, który był na wolnym. Okazało się, że 65-letni mieszkaniec Kolna miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Uwagę będącego na wolnym policjanta z łomżyńskiej drogówki, przykuło zachowanie mężczyzny przy jednym ze sklepów w powiecie kolneńskim. Funkcjonariusz, jadąc autem zauważył jak wyszedł on z marketu chwiejnym krokiem, wsiadł do zaparkowanego przy nim bmw i odjechał. Policjant, podejrzewając, że mężczyzna jest nietrzeźwy, powiadomił dyżurnego kolneńskiej jednostki. Od razu też zawrócił i próbował zatrzymać mężczyznę. Funkcjonariusz mrugał światłami i dawał sygnały ręką, jednak ten nie reagował. Gdy bmw wjechało w polną drogę, policjant już wiedział, że może mu zablokować wyjazd jadąc inną trasą. Chwilę później przerwał niebezpieczną jazdę kierowcy bmw. Mundurowi z kolneńskiej drogówki sprawdzili stan trzeźwości 65-latka. Badanie alkomatem wykazało, że miał on ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)