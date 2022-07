Być jak #niezaWODNYratownik Data publikacji 08.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejnych dziesięciu policjantów doskonaliło swoje umiejętności z technik ratownictwa wodnego nad Jeziorem Rajgrodzkim. Będą wspierać policyjnych wodniaków zapewniając bezpieczeństwo osobom wypoczywającym nad wodą. A wszystko pod czujnym okiem policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, instruktorów Białostockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zespołu medycznego z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Kolejni podlascy policjanci przygotowywali się i doskonalili swoje umiejętności z ratownictwa na wodzie i udzielania pierwszej pomocy. Każdego roku w podlaskich akwenach dochodzi do utonięć osób korzystających z uroków wody, często w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Od początku tego roku to już 14 osób. Funkcjonariusze będą wspierać policyjnych wodniaków, którzy już od początku sezonu dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad podlaskimi akwenami. Szkolenie odbyło się pod czujnym okiem policjantów z wydziału prewencji, instruktorów Białostockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zespołu medycznego z białostockiego oddziału prewencji policji. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w pływaniu technikami ratowniczymi, ale także w wykorzystywaniu sprzętu ratowniczego podczas akcji czy udzielaniu pierwszej pomocy osobie tonącej. Przewidziane zostały również kolejne edycje takich zajęć. Wszystko po to, aby skutecznie współdziałać w ratowaniu życia podczas tonięcia i być jak #niezaWODNYratownik.

