Straciła orientację w lesie – pomógł jej dyżurny wschowskiej komendy

Profesjonalizmem i dużym doświadczeniem wykazał się aspirant sztabowy Sławomir Kuliczkowski, który pełniąc służbę dyżurnego wschowskiej Policji wczorajszego późnego wieczoru (10 lipca) zlokalizował miejsce przebywania 73- letniej kobiety, która zabłądziła w lesie. Lokalizację zdezorientowanej i zmęczonej zgłaszającej przekazał patrolowi sławskiej Policji. Dzięki podjętym działaniom 73- latka wróciła cała i zdrowa do ośrodka wypoczynkowego, w którym przebywała na terenie gminy Sława.

W niedzielę (10 lipca) pełniący służbę dyżurny aspirant sztabowy Sławomir Kuliczkowski otrzymał zgłoszenie dotyczące starszej kobiety, która wyszła z psem do lasu w okolicach miejscowości Tarnów Jezierny w gminie Sława. Ze zgłoszenia wynikało, że 73- latka od dłuższego czasu nie mogła zlokalizować swojego miejsca przebywania. Od dwóch godzin błądziła z psem w lesie, nie potrafiąc odnaleźć drogi powrotu do ośrodka. Policjant nie zwlekając podjął czynności mające na celu zlokalizowanie miejsca przebywania kobiety. Uzyskał numer telefonu do błądzącej seniorki. W trakcie rozmowy instruował kobietę co ma zrobić, aby mógł ustalić jej położenie. Po kilku minutach kobiecie udało się znaleźć w lesie słupek granitowy. Cyfry mieszczące się na nim przekazała dyżurnemu, który ją zlokalizował. Funkcjonariusz o cały zdarzeniu poinformował patrol sławskiej Policji, który natychmiast udał się we wskazane miejsce. Po kilku minutach 73- latka była już pod opieką policjantów. Cała i zdrowa, jedynie zmęczona wróciła ze swoim pupilem do ośrodka wypoczynkowego, z którego wyszła na spacer.

Ta historia pokazuje, że nawet zwykły spacer w lesie może przysporzyć problemów, jeżeli zanadto się oddalimy. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze mieć przy sobie naładowany telefon, który pozwoli nam uzyskać pomoc w razie nieprzewidzianych komplikacji.