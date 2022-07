Chciała sprzedać pieluszki, a straciła blisko 140 tysięcy Data publikacji 11.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 140 tysięcy złotych straciła 35-latka, która chciała sprzedać w internecie pieluszki. Kobieta kliknęła link przesłany przez rzekomą kupującą. Na fałszywej stronie banku wpisała login i hasło i tym samym dała oszustom dostęp do swojego konta.

Do sejneńskich policjantów zgłosiła się 35-latka, która została oszukana podczas sprzedaży w internecie. Z jej relacji wynikało, że zamieściła na portalu aukcyjnym ogłoszenie o sprzedaży pieluszek. Już po chwili za pośrednictwem komunikatora skontaktowała się z nią osoba zainteresowana kupnem. Poinformowała sprzedającą, że już wpłaciła 90 złotych i przesyła link, aby kobieta mogła śledzić przebieg transakcji. Gdy mieszkanka powiatu sejneńskiego kliknęła link, została przeniesiona na stronę przypominającą witrynę jej banku. Tam zalogowała się do swojego konta, podając numer użytkownika i hasło. Na telefon otrzymała wiadomości dotyczące weryfikacji konta, a jedna z nich informowała o dodaniu do konta nowego urządzenia. Tym samym oszustka otrzymała dostęp do kont mieszkanki powiatu sejneńskiego. W kilku transzach wypłaciła z jej konta blisko 140 tysięcy złotych. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustów jeszcze tego samego dnia, kiedy chciała ponownie zalogować się na swoje konta. Jednak było już za późno.

Aby uniknąć takich sytuacji — pamiętaj!

Nie klikaj w nieznajome linki do stron;

Zwróć uwagę jakie transakcje bankowe autoryzujesz i na jaką kwotę;

Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich, gdy korzystasz z portali aukcyjnych;

Miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów;

Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem, poprzez komunikatory;

Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego oraz bramki płatniczej. Zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce;

Zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy, nie są napisane poprawną polszczyzną;

Nie należy podawać numeru karty i specjalnego kodu CVV2/CVC2, który jest nadrukowany obok podpisu;

Czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostajesz z banku, zanim wykorzystasz go nie wiedząc co autoryzujesz;

Każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym, czy to przez wiadomości mailowe, sms-y i komunikatory, które zwierają linki powinno wzbudzić naszą czujność.

(KWP w Białymstoku / kp)