Wakacyjny poradnik dotyczący zabezpieczenia przed włamaniami Data publikacji 11.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O bezpieczeństwo swojego mienia warto dbać przez cały rok. Jednak to okres wakacji jest szczególny, bo właśnie wtedy na dłużej opuszczamy miejsce zamieszkania. Niestety, w tym czasie może dochodzić do większej liczby włamań i kradzieży. Zadbajmy więc o to, by po powrocie nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka. Pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie/dom. Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Zapoznajcie się z naszymi poradami.

Najlepszym i sprawdzonym zabezpieczeniem jest życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem poprośmy więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem/domem podczas naszej nieobecności. Powierzmy sąsiadom lub znajomym komplet kluczy i poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.

Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu.

Nie nagłaśniajmy informacji o planowanym wyjeździe. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki. Pamiętajmy też o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem. Miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia ze świątecznego wyjazdu zamieszczajmy dopiero po powrocie.

Warto stosować:

jeśli jesteś właścicielem domku jednorodzinnego, postaraj się o solidne ogrodzenie i dobrze oświetl obszar swojej posesji oraz pomyśl o założeniu automatycznego włącznika światła z tzw. symulatorem obecności;

zainstaluj w mieszkaniu lub domku profesjonalny system alarmowy i antywłamaniowy, a także domofon (bramofon, videofon);

zamontuj drzwi przeciwwłamaniowe;

zamontuj atestowane zamki na drzwiach wejściowych, w oknach oraz drzwiach balkonowych (montowanie skomplikowanych zamków, zasuw, łańcuchów i rygli na standardowych drzwiach ze sklejki i płyty pilśniowej nie przyniesie efektu, skoro z łatwością można je wypchnąć z futryny);

w mieszkaniach położonych na parterze zamiast krat w oknach i drzwiach, które ułatwią dostanie się na wyższe piętra, zainstaluj rolety przeciwwłamaniowe;

jeśli posiadasz odpowiednie warunki lokalowe kup psa obronnego, by strzegł mienia w czasie Twojej nieobecności;

jeśli masz zamiar przechowywać w mieszkaniu dużą ilość gotówki lub posiadasz bardzo cenne przedmioty — kup do domu, zamontuj na stałe szafę pancerną lub sejf. Zastanów się jednak, czy nie będzie bezpieczniej wynająć do takich celów skrytkę bankową;

oznakuj, sfotografuj, opisz przedmioty wartościowe;

zachowaj w tajemnicy i nie ujawniaj szczegółów zabezpieczenia swojego domu nikomu, poza osobami bliskimi, z którymi mieszkasz. Chroń takie informacje przed dziećmi. Nie afiszuj się swoim bogactwem.

Interesuj się otoczeniem i dzwoń na Policję gdy: