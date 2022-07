Policjant w drodze do pracy rozpoznał poszukiwanego Data publikacji 11.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórski policjant jeszcze przed rozpoczęciem służby doprowadził do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Okazało się, że zamiast siedzieć w więzieniu nadal kradł, dlatego usłyszał kolejne zarzuty. Przekazany do zakładu karnego spędzi tam niemal 3 najbliższe lata i czeka go jeszcze jedna rozprawa, w konsekwencji której pobyt za kratami może się wydłużyć o kolejne 10 lat.

Policjant Wydziału Kryminalnego z pierwszego komisariatu w Jeleniej Górze doprowadził do zatrzymania 49-letniego mężczyzny, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, a ponadto jest on podejrzany o serię kradzieży z włamaniem i naruszenie dożywotniego zakazu sądowego.

W piątek rano (8.07.2022) jeden z jeleniogórskich funkcjonariuszy w drodze na służbę zwrócił uwagę na pojazd marki Mazda, w którym na miejscu pasażera siedział mężczyzna. Jego twarz wydała się policjantowi znajoma, gdyż zapamiętał go z raportów o osobach poszukiwanych. Był to 49-letni jeleniogórzanin ścigany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 11 miesięcy. Od lipca ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, aż do piątku.

Kiedy mężczyzna trafił na komisariat okazało się, że policjanci zgromadzili również materiał dowodowy świadczący o wielu kradzieżach z włamaniem, których sprawcą był ten sam 49-latek. Mężczyzna najpierw przywłaszczył karty płatnicze innych osób, a następnie płacił nimi za swoje zakupy w jeleniogórskich sklepach i na stacjach paliw. Dodatkowo pomiędzy tymi punktami przemieszczał się samochodem mając sądowy dożywotni zakaz kierowania. Straty pokrzywdzonych wynoszą blisko 1500 złotych.

49-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie skąd trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi niemal 3 lata. To jeszcze nie koniec — czeka go kolejna rozprawa sądowa w związku z przestępstwami, o które jest podejrzany. Grozić mu może nawet do 10 kolejnych lat w więziennej celi.