Policjanci z wrocławskiej drogówki kolejny raz pomogli w pilotażu do szpitala osoby, której życie było zagrożone

W trakcie zmiany cyklu świetlnego do oznakowanego radiowozu podjeżdża osobowe suzuki. Kobieta prowadząca pojazd krzyczy do policjantów, że na tylnej kanapie leży jej mąż, który potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Funkcjonariusze bez chwili wahania podejmują decyzję o pilotażu samochodu do szpitala przy ulicy Kamieńskiego. Całe zdarzenie kończy się szczęśliwie, gdy mężczyzna trafia szybko i bezpiecznie w eskorcie policjantów na oddział ratunkowy.