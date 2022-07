Wielicki policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 11.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. Nietrzeźwy kierujący został zatrzymany na parkingu jednego z wielkopowierzchniowych sklepów, kiedy przyjechał samochodem na zakupy. 37-letni mężczyzna prowadził pojazd, mając 1 promil alkoholu w organizmie.

W piątek (8.07.2022) około godziny 15:40, 37-latek przyjechał samochodem do jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych w Wieliczce. Policjant, który był nieopodal zauważył, że mężczyzna, który chwilę wcześniej wjechał na teren parkingu i udał się do sklepu, najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu. Kiedy 37- latek wyszedł ze sklepu i udał się do swojego pojazdu, funkcjonariusz podbiegł do niego. Policjant wyczuł od mężczyzny woń alkoholu. Wyciągnął kluczyki ze stacyjki i wezwał na miejsce patrol funkcjonariuszy ruchu drogowego. Przybyli na miejsce kontrolerzy ruchu drogowego przebadali mężczyznę alkomatem na zawartość alkoholu, który wskazał 1 promil.

Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem, gdzie za ten czyn grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)