Podlaski policjant wywalczył mistrzostwo w martwym ciągu RAW Data publikacji 11.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na co dzień policjant białostockiego Oddziału Prewencji Policji, po służbie sportowiec. Podczas IV Otwartych Mistrzostw Polski w martwym ciągu RAW wywalczył 3 medale i pokazał, że w służbach mundurowych nie ma sobie równych. Starszy Posterunkowy Grzegorz Rólka - od weekendu mundurowy mistrz i rekordzista Polski w tej dyscyplinie sportu.

Starszy Posterunkowy Grzegorz Rólka z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zdobył 3 medale podczas IV Otwartych Mistrzostw Polski w martwym ciągu RAW w kategorii do 100 kg służb mundurowych. W zawodach, które odbyły się w weekend we Wrocławiu, podlaski policjant nie miał sobie równych. Grzegorz podczas finałów podniósł 300 kilogramów w martwym ciągu i swym wyczynem pobił wszystkich mundurowych konkurentów. Oprócz tego, że zdobył tytuł mundurowego Mistrza Polski w kategorii do 100 kilogramów to jeszcze ustanowił nowy rekord Polski służb mundurowych. Wywalczył również tytuł najlepszego zawodnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Grzegorz od blisko 3 lat jest policjantem. Od najmłodszych lat, każdą wolną chwilę, poświęca na aktywność fizyczną. Wiele lat grał w klubie piłkarskim, ale jego pasją są sporty siłowe. Trenował dwubój olimpijski, a od 1,5 roku swoją uwagę skupia na trójboju siłowym. Startował w szeregu imprez sportowych, w tym w I Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Koluchstyl. Rywalizując z najlepszymi zawodnikami sztuk walki w Polsce, wywalczył srebrny medal w kategorii do 100 kilogramów.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko w martwym ciągu RAW.

(KWP w Białymstoku / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 639.11 KB)