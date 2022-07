Policjanci zatrzymali sprawcę włamania i odzyskali znaczną część skradzionego mienia. Na ręce komendanta wpłynęły pisemne podziękowania Data publikacji 12.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 21-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do garażu na jednym ze złotoryjskich osiedli. Sprawca ukradł mienie o wartości około 5 tysięcy złotych. Kryminalni odzyskali znaczną część utraconego mienia, które zostało już przekazane pokrzywdzonemu. Oczywiście policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, ale już teraz otrzymali od pokrzywdzonego pisemne podziękowania za skuteczne działania.

Do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi zgłosił się jeden z mieszkańców miasta, który poinformował o włamaniu do jego garażu. Sprawca ukradł skuter o wartości 4,5 tysiąca złotych oraz elektronarzędzia. Łączne straty pokrzywdzony oszacował na kwotę około 5 tysięcy złotych.

Na podstawie posiadanych informacji i dokonanych ustaleń funkcjonariusze wydziału kryminalnego wytypowali osobę, która mogła być odpowiedzialna za to włamanie. Był nim 21-letni mężczyzna, mieszkaniec Złotoryi. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem, za który będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci odzyskali skuter i szlifierkę. Zostały one już przekazane pokrzywdzonemu, który nie krył zadowolenia, głównie z powodu odzyskanego jednośladu. Oczywiście funkcjonariusze w dalszym ciągu prowadzą czynności w tej sprawy i dążą do odzyskania pozostałego skradzionego mienia. Jednak już teraz otrzymali od pokrzywdzonego pisemne podziękowania za skuteczne działania i odnalezienie skradzionego skutera. Taki sposób wyrażenia opinii daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku i jednocześnie motywuje do dalszej pracy.

sierż. szt. Paweł Noga

Źródło: KPP w Złotoryi

sierż. szt. Dominika Kwakszys

tel. 603 765 923