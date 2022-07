Kliknął w link - stracił 64 tys. zł Powrót Generuj PDF Drukuj 35-latek otrzymał smsa od oszustów z informacją o niedopłacie za paczkę. Po uregulowaniu 2 zł miał otrzymać zamówiony towar. Mężczyzna kliknął w przesłany link i podał dane niezbędne do zalogowania się do bankowości internetowej. Następnie z konta mężczyzny zaczęły znikać pieniądze. W ten sposób 35-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego stracił 64 tysiące złotych.

35-letni mieszkaniec gminy Leśnica otrzymał wiadomość z informacją o rzekomym wstrzymaniu dostawy paczki z uwagi na jej niedopłatę. Po uregulowaniu niecałych 2 zł towar miał trafić do kupującego. Mężczyzna kliknął w przesłany od oszustów w wiadomości link i został przekierowany na stronę internetową, która do złudzenia przypominała witrynę jego banku. Tam podał login oraz hasło do swojego konta. Dodał również nowe urządzenie mobilne do urządzeń zaufanych.

Nagle z konta mężczyzny zaczęły znikać pieniądze. Wtedy mężczyzna zdał sobie sprawę z tego, że padł ofiarą oszustwa. 35-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego stracił łącznie 64 tysiące złotych.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i dokładne czytanie wiadomości tekstowych od rzekomych kurierów, operatorów sieci komórkowych lub innych firm. Pamiętajmy, aby :

- nigdy nie wchodzić w przesłane linki;

- nie instalować nieznanych aplikacji w telefonie ani innych urządzeniach, na których obsługiwana jest bankowość internetowa,

- nie udostępniać danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową;

- nigdy nie podawać haseł, pinów, ani kodów dostępu;

- PAMIĘTAJ! jeśli nie jesteś czegoś pewny lub coś budzi Twój wątpliwości zrezygnuj z wykonania transakcji.

(KWP w Opolu / mw)