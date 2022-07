Kierowca i pasażerka mieli w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W takim stanie wieźli swoją 5-letnią córkę Data publikacji 12.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubińscy policjanci zatrzymał małżeństwo, które w stanie upojenia alkoholowego podróżowało samochodem. Co gorsza, skrajnie nieodpowiedzialna para w takim stanie przewoziła na tylnym siedzeniu swoją 5-letnią córkę! Kobieta i mężczyzna trafili do policyjnego aresztu, a ich pociecha pod opiekę cioci. Rodzicom grozi teraz kara do 5 lat więzienia.

Po otrzymaniu zgłoszenia o kierowcy jadącym „wężykiem”, funkcjonariusze prewencji z lubińskiej komendy powiatowej nie potrzebowali dużo czasu, aby namierzyć pojazd opisany przez osobę zgłaszającą. Do kontroli drogowej doszło na terenie gminy Lubin.

Podczas policyjnej interwencji szybko wyszło na jaw, że kierowca osobowego mercedesa znajdował się pod wpływem alkoholu. Jednak oprócz niego w aucie znajdowała się też jego żona, która również była nietrzeźwa. Co gorsza, na tylnym siedzeniu mercedesa podróżowała 5-letnia dziewczynka – córka pijanej pary. Badanie stanu trzeźwości skrajnie nieodpowiedzialnych rodziców wykazało ponad 2 promile alkoholu w ich organizmach!

Kobieta i mężczyzna trafili do policyjnego aresztu, natomiast ich córka – po zbadaniu przez lekarzy – została przekazana pod opiekę swojej cioci.

Nieodpowiedzialni rodzice usłyszeli zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi im kara do 5 lat więzienia. Dodatkowo 27-latek odpowiadać będzie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, które to przestępstwo zagrożone jest karą nawet 2-lat pozbawienia wolności.

Apelujemy! Zanim ktokolwiek postanowi wsiąść po spożyciu alkoholu za kierownicę pojazdu mechanicznego, powinien najpierw zastanowić się, jak zmieni się jego życie w wyniku tak skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania. Czy jazda po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu jest warta poniesionych później negatywnych konsekwencji, a być może także spędzenia kilku lat w więzieniu? Odpowiedź na to pytanie jest przecież aż nadto oczywista.

(KWP we Wrocławiu / kp)