Tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku Data publikacji 12.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 3 miesiące tymczasowo do aresztu trafił 32-letni kierowca vw passata podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Radańskiej, w powiecie świeckim. Mężczyzna nie udzieliwszy pomocy poszkodowanemu 16-letniemu motorowerzyście uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopak poniósł śmierć na miejscu.

Przypomnijmy: w niedzielę, 10.07.2022 roku, o 16.20 dyżurny Policji w Świeciu odebrał zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego w miejscowości Radańska. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem osobowym marki VW Passat zderzył się z motorowerzystą, nadjeżdżającym z przeciwka. Kierujący jednośladem 16-latek zginął na miejscu. Jeden z pasażerów auta z obrażeniami trafił do szpitala, natomiast pozostali dwaj mężcźni podróżujący samochodem, nie udzieliwszy pomocy, uciekli. Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci rozpoczęli poszukiwania.

Parę godzin po wypadku w ręce funkcjonariuszy wpadł 45-latek, natomiast przed 5.00 policjanci namierzyli i zatrzymali 32-letniego mężczyznę, podejrzewanego o kierowanie vw passatem. Wczoraj, 11.07.2022 r., na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego, usłyszał on zarzuty. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy rannemu.

Za przestępstwa, o które jest podejrzany grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Póki co, decyzją sądu, który przychylił się do wniosku policji i prokuratury, 32-latek trafił tymczasowo do aresztu na 3 miesiące.

(KWP w Bydgoszczy / mw)