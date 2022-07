Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym „Wólki Kosowskiej” Data publikacji 13.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem funkcjonariusze CBŚP i KAS przejęli blisko 400 tys. zł oraz zatrzymali kolejne osoby w ramach śledztwa dotyczącego oszustw podatkowych na terenie Wólki Kosowskiej. W całej sprawie występuje już 25 osób podejrzanych, a kwota na którą wystawiono faktury to ponad 41 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami mazowieckiej i podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzą czynności w ramach śledztwa, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową.

Łącznie w ramach tej sprawy występuje już 25 podejrzanych, w tym ostatnio funkcjonariusze zatrzymali kolejne dwie osoby w okolicach Warszawy. Teraz w ręce funkcjonariuszy wpadł prezes i pracownik jednej z warszawskich spółek, którzy są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. oszustwo fakturowe i przestępstwa karno-skarbowe. Z ustaleń śledczych wynika, że za pośrednictwem nieprowadzących rzeczywistej działalności podmiotów gospodarczych, wystawiano faktury poświadczające nieprawdę i zaniżano wartość należnych do zapłacenia danin publicznych. Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty w tym zakresie, za co grozi do 8 lat więzienia. W trakcie działań funkcjonariusze przejęli blisko 400 tysięcy złotych, głównie w gotówce ale także na rachunkach bankowych.

Ta akcja jest związana ze śledztwem, w ramach którego ustalono, że sprowadzane z Azji towary sprzedawano w Polsce m.in. na terenie Wólki Kosowskiej, bez opłacania należnych podatków, a uzyskane pieniądze transferowano z powrotem do krajów Dalekiego Wschodu. Śledczy oszacowali, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość co najmniej 35 milionów złotych, a kwota na którą wystawiono faktury wynosi ponad 41 milionów złotych. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa w wyniku działalności gangu oszacowano dotychczas na blisko 6 milionów złotych.

Więcej o tej sprawie pisaliśmy w komunikatach: 9 osób zatrzymanych podejrzanych m.in. o pranie pieniędzy, 13 podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych - działania CBŚP, KAS i Prokuratury i Transferowali do Azji pieniądze z przestępstw podatkowych - służby rozbiły międzynarodowy gang.

Sprawa jest cały czas rozwojowa.

Zespół Prasowy CBŚP

Film i zdjęcia: CBŚP i KAS