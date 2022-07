Policyjny konwój z chorym dzieckiem

Mundurowi z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach pomogli w błyskawicznym i bezpiecznym dotarciu do szpitala rodzicom wcześniaka, który znajdował się w stanie zagrożenia życia. Policjanci przejęli konwój od funkcjonariuszy z Krakowa i kontynuowali go aż do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie personel medyczny udzielił pomocy dziecku. Dzięki wzorowej współpracy policjantów z Krakowa i Gliwic oraz koordynacji z personelem szpitala, dziecku w porę udzielono pomocy.