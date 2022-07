By podróż autostradą była bezpieczna Data publikacji 13.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na autostradzie A4 trwają prace remontowe, przez co ruch na tej drodze jest utrudniony. Część kierowców jednak na to nie zważa i ignoruje obowiązujące znaki. Od połowy marca opolscy policjanci tylko na tym odcinku drogi odnotowali 9 wypadków, w których 3 osoby zginęły, a 8 zostało rannych. W tym czasie doszło także do ponad 180 kolizji. Ich powodem najczęściej jest jazda „na zderzaku” drugiego pojazdu oraz nadmierna prędkość. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach i przypominamy o czym warto pamiętać wybierając się autostradą w wakacyjną podróż.

Lato to dla wielu z nas czas wyjazdów i podróży. Wybierając się na wakacyjny wypoczynek kierowcy najczęściej decydują się na jazdę autostradą, która nie tylko zapewnia większy komfort jazdy, ale również znacznie skraca czas podróży. Warto jednak pamiętać, że wakacje nie zwalniają z zachowania rozsądku i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Na opolskim odcinku autostrady A4 od połowy marca trwa remont poszczególnych odcinków. W tym czasie doszło na niej do 9 wypadków, w których 3 osoby zginęły, a 8 zostało rannych. Było także 181 kolizji. Ich powodem była najczęściej jazda „na zderzaku” drugiego pojazdu oraz nadmierna prędkość i w konsekwencji utrata panowania nad samochodem. To także ignorowanie i nie stosowanie się do znaków drogowych.

Opolscy policjanci przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa, o których warto pamiętać poruszając się po autostradzie:

- wykorzystuj pas rozbiegowy – pas ten służy do rozpędzenia pojazdu do prędkości zbliżonej do pojazdów poruszających się na autostradzie, korzystanie z niego ułatwi Ci wjazd

- poruszaj się z bezpieczna prędkością, dostosowaną do warunków panujących na drodze, tj. do natężenia ruchu oraz warunków atmosferycznych

- jedź prawym pasem ruchu – nie jedź lewym pasem kiedy jest wolny! ten pas służy tylko do wyprzedzania pojazdu

- nie cofaj i nie zawracaj – jeśli pomyliłeś drogę poczekaj do najbliższego zjazdu lub węzła autostradowego

- na autostradzie również występują ograniczenia prędkości, nie zawsze dopuszczalna prędkość dla samochodu osobowego wynosi 140 km/h !

- zwracaj uwagę na wiadomości przekazywane za pośrednictwem tablic informacyjnych – dzięki nim będziesz wiedział czy na wybranej przez Ciebie trasie doszło do wypadku drogowego i jak duży jest zator drogowy

- wybierając się w podróż zawsze zabieraj ze sobą wodę oraz drobne przekąski – przydadzą się gdy na drodze dojdzie do niespodziewanego zatoru lub gdy podróż niespodziewanie się wydłuży z powodu objazdu

- nigdy nie chodź po autostradzie, nawet gdy jesteś zmuszony czekać w korku

- zachowaj szczególną ostrożność na remontowanych odcinkach drogi, dokładnie zwracaj uwagę na to, jak przebiega pas ruchu, po którym się poruszasz

- nigdy nie podróżuj jadąc "na zderzaku" drugiego pojazdu – zachowaj bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego

- za kierownicę zawsze wsiadaj trzeźwy i wypoczęty

- jeśli odczuwasz zmęczenie zrób przerwę w podróży - w tym celu zjedź na najbliższy MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych), nigdy nie zatrzymuj pojazdu na pasie awaryjnym, jeśli nie ma takiej potrzeby - pas ten nie jest miejscem postoju i odpoczynku

