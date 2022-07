Policjantów z wrocławskiej grupy Speed chwalą nie tylko ich przełożeni ale również kierowcy, którzy spotkali się z nimi na drodze Powrót Generuj PDF Drukuj „(…) pełna kompetencja, nutka poczucia humoru, która pomogła przełknąć gorycz wysokości mandatu i wzajemny szacunek pomiędzy funkcjonariuszami a kierowcą - niewątpliwie jest to klucz do swego rodzaju perfekcjonizmu”. Między innymi takie słowa padają w korespondencji, której adresatem są funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. A wszystko zaczęło się od przekroczenia prędkości na odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Spotkanie z policjantami z grupy Speed, pomimo 800 złotowego mandatu, miało bardzo spokojny i profesjonalny przebieg, a mundurowi „(…) zachowali nutkę bardzo wyważonego poczucia humoru”.

Sytuacja miała miejsce w minioną sobotę, 09.07.2022 roku. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, działając w ramach grupy Speed patrolując jedną z ulic Wrocławia, zwrócili uwagę na kierującą skodą, która nie stosując się do ograniczenia prędkości do 70 km/h, rozpędziła swoje auto do 106 km/h.

Jak relacjonowała sama kobieta, w przesłanej kilka dni później do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu korespondencji, rozmowa z funkcjonariuszami „(…) przebiegła w bardzo spokojny sposób, a stres, który zawsze pojawia się w takich momentach z minuty na minutę stawał się mniejszy”.

Profesjonalizm, nienaganna postawa, kompetencje oraz nutka poczucia humoru ze strony policjantów pomogły 30-letniej kierującej „(…) przełknąć gorycz wysokości mandatu...”, który w tej sytuacji opiewał na kwotę 800 zł.

Te miłe słowa znaczą bardzo dużo dla policjantów. Cieszymy się, kiedy nasza praca jest doceniana i nawet osoby ukarane mandatem rozumieją jej specyfikę i wiedzą, że nałożona grzywna, niestety tylko i wyłącznie pewna konsekwencja zachowania niezgodnego z prawem, na którego straży stoją funkcjonariusze.

Niemniej jednak, mając na uwadze ten i inne tego typu przypadki, mundurowi po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości.

(KWP we Wrocławiu / mw)