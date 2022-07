Kacza rodzina w opałach! – pomógł wrocławski policjant eskortując kaczą mamę z pisklętami przez ruchliwe skrzyżowanie Data publikacji 13.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Troska o bezpieczeństwo obywateli to priorytetowe zadanie każdego policjanta, które realizowane jest podczas codziennych obowiązków, jednak zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom to nie lada wyzwanie. Bywa, że i z takimi sytuacjami mierzą się funkcjonariusze w czasie służby i robią wszystko, by każdy mógł czuć się bezpiecznie na wrocławskich drogach. Tym razem jeden z policjantów eskortował przez ruchliwe skrzyżowanie kaczą rodzinę, a kiedy niesforny pisklak odłączył się od stada, bardzo szybko uzyskał pomoc.

Spośród setek interwencji podejmowanych przez dolnośląskich policjantów każdego dnia, bywają takie, które można określić jako nietypowe, bo podejmowane w sytuacjach, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo zwierząt.

Na taką właśnie interwencję natknął się funkcjonariusz Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wracając do jednostki. Kiedy zbliżał się do bardzo dużego i ruchliwego skrzyżowania zauważył tam nietypowy ruch osób pieszych i stojące obok pojazdy. Natychmiast zainteresował się sytuacją mając podejrzenie, że mogło dojść do jakiegoś zdarzenia. Jednak kiedy podjechał bliżej ujrzał, że na samym środku skrzyżowania wolnym krokiem maszeruje kacza rodzina. Policjant mając do dyspozycji radiowóz zablokował ruch pozostałych samochodów i dołączył do osób udzielających pomocy kaczkom, by bezpiecznie przedostały się na druga stronę drogi, gdzie znajdował się akwen wodny.

Małe pisklęta dzielnie podążały za kaczą mamą pokonując długą trasę przez kilka ulic. W pewnym momencie ostatnia z małych kaczek odłączyła się od pozostałych i przestraszona wbiegła pod stojący w poprzek drogi radiowóz. Kilka osób próbowało wydostać malucha spod auta, jednak nie dawał się złapać. Obecny ma miejscu policjant wsiadł do radiowozu i bardzo ostrożnie i powoli przejechał na chodnik, przy czym małe kaczątko wciąż przemieszczało się pod radiowozem, jednak poza drogą zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej było można skierować niesforne kaczątko do pobliskiej fosy.

Cała akcja trudnej eskorty, trwająca kilkadziesiąt minut, zakończyła się szczęśliwie i dzięki pomocy motorniczej, przechodniów i policjanta kacza rodzina bezpiecznie dotarła do celu.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło zdjęć: Marta Gołębiowska