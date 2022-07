Pamiętaj woda to żywioł, który nie wybacza błędów. Policjanci za pomocą komunikatów głosowych ostrzegają przed zagrożeniem Data publikacji 15.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szanowni Państwo tu Policja. Apelujemy o ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku podczas wypoczynku nad wodą. Korzystajcie tylko ze strzeżonych kąpielisk, wybierajcie te, na których są ratownicy. Zwróćcie uwagę na wywieszoną flagę przy kąpielisku. Czerwony kolor to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Pamiętajcie, by pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Woda to żywioł, który nie wybacza błędów. Komunikaty takiej treści od dziś płyną przez megafony z radiowozów, quadów pomorskiej Policji. Funkcjonariusze na plażach, w rejonach pasa nadmorskiego, nad jeziorami i innymi akwenami, nad którymi mieszkańcy i turyści spędzają wakacje, apelują o odpowiedzialne zachowanie.

Podczas ostatnich kilku dni nad Bałtykiem doszło do tragicznych zdarzeń. Dramatyczna akcja ratunkowa w Jantarze i ratowanie osób, które weszły do wody na ratunek tonących. Niestety jedna z nich przegrała z żywiołem i zmarła. Później kolejne dwa utonięcia w Jastrzębiej Górze - wszystkie te tragiczne w skutkach zdarzenia miały wspólny mianownik, były to niestrzeżone kąpieliska, plaże, na których wywieszone zostały przez ratowników czerwone flagi. Od czerwca w województwie pomorskim utonęło już 11 osób.

Każdego lata policjanci apelują o rozwagę. Woda wspaniale urozmaica letni wypoczynek, ale tylko pod warunkiem, że korzystamy z niej rozsądnie. Zasady bezpieczeństwa na plaży są proste: nie wchodzić do wody po alkoholu, nie przeceniać swoich umiejętności pływackich, pływać w miejscach do tego wyznaczonych. Mimo niesprzyjającej pogody amatorów kąpieli nie brakuje, tradycyjnie brakuje jednak rozsądku. Tymczasem woda jest niebezpiecznym żywiołem, a w kąpiącym się tłumie łatwo zniknąć pod jej powierzchnią bez zwrócenia niczyjej uwagi.

Policjanci prowadzą wiele akcji profilaktycznych, m.in. tworzymy spoty wpływające na świadomość wypoczywających, kontrolujemy wspólnie z ratownikami WOPR kąpieliska, obserwujemy zachowania osób odpoczywających na plażach, przebywających w wodzie, a także korzystających ze sprzętu wodnego.

Po raz kolejny chcemy dotrzeć do świadomości ludzi po to, aby nie podejmowali oni ryzykownych zachowań i nie narażali swojego zdrowia i życia wchodząc do wody gdy warunki pogodowe lub ich stan psychofizyczny temu nie sprzyjają. Woda jest zbyt srogim nauczycielem, który w wielu przypadkach nie daje drugiej szansy. Dlatego pomorscy policjanci stworzyli komunikat dźwiękowy, który od dziś płynie przez megafony z radiowozów, quadów pomorskiej Policji. Funkcjonariusze na plażach, w rejonach pasa nadmorskiego, nad jeziorami i innymi akwenami, nad którymi mieszkańcy i turyści spędzają wakacje apelują o odpowiedzialne zachowanie. Komunikat przekażemy innym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo nad akwenami z prośbą o jego jak najczęstsze emitowanie dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

(KWP w Gdańsku / sc)