Kolejne uderzenie dolnośląskich policjantów w przestępczość korupcyjną. Wcześniej zatrzymano 21 osób, a teraz kolejnych 10 podejrzanych Data publikacji 15.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzili kolejne działania wymierzone w przestępczość korupcyjną. Ustalenia śledczych potwierdziły, że członkowie grupy wyszukiwali osoby, które chciały uzyskać zaświadczenia o ukończonych kursach ochrony osób i mienia, a następnie w zamian za korzyści majątkowe, otrzymywały świadectwo kwalifikacji do zawodu pracownika ochrony, bez konieczności uczestnictwa w specjalistycznym kursie. Śledztwo w tej sprawie nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy skutkowało finalnie rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie całego kraju. Zatrzymaniem 21 osób w styczniu br., a teraz policjanci namierzyli jeszcze 10 mężczyzn mających związek z tym nielegalnym procederem.

Policyjne działania w sprawie, doprowadziły do namierzenia zorganizowanej grupy przestępczej działającej od kilku lat na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się m.in. pośrednictwem przy uzyskiwaniu zaświadczeń z ukończenia kursów zawodowych. Najpierw wyszukiwano osoby chcące uzyskać zaświadczenia o ukończonych kursach ochrony osób i mienia, a następnie w zamian za korzyści majątkowe wystawiano im zaświadczenia i uzyskiwały one świadectwo kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony. „Chętnych” na tego typu kursy było dużo, bo nie wiązały się one z koniecznością uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu.

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie, dolnośląscy policjanci realizowali pod koniec stycznia br. i w ręce funkcjonariuszy wpadło wtedy 21 osób podejrzanych o udział w tym procederze. 8 osób usłyszało zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a właściciel firmy prowadzącej kursy zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty wręczenia korzyści majątkowych i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. W wyniku sprawdzeń ich miejsc zamieszkania oraz siedziby firmy zabezpieczono ponad 300 tysięcy złotych, komputery oraz dokumentację księgową. Wśród zatrzymanych osób byli m.in. prezesi, dyrektorzy dużych firm ochroniarskich z terenu całego kraju. Główny organizator prowadzący fikcyjne kursy działał w rejonie powiatu wałbrzyskiego i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Sprawa była i nadal jest rozwojowa, a tego doskonałym przykładem są zatrzymania kolejnych 10 osób mających związek z przestępczą działalnością grupy. Osoby te zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy i usłyszały zarzuty za wręczanie korzyści majątkowych i posługiwanie się fałszywymi zaświadczeniami.

Z zebranego dotychczas przez policjantów materiału dowodowego wynika, że mogło dojść do wystawienia kilkuset takiego typu zaświadczeń. Wartość uzyskanych korzyści to nawet kilkaset tysięcy złotych.

W działaniach udział brało 30 policjantów m.in. z Wydziału do Walki z Korupcją, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

