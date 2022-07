Świebodzińscy policjanci prowadzą poszukiwania za osobą zaginioną

Zaginionym jest Bohdan Czerniak, 76 lat. Mężczyzna mieszka sam. Ostatni raz widziany był przez mieszkańców w piątek (15 lipca) w miejscowości Rzeczyca około godziny 13:00 w rejonie transformatora. Najprawdopodobniej do mieszkania nie powrócił od tamtej pory. Ma trudności z poruszaniem się, korzysta z kul. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ktokolwiek ma informacje o zaginionym proszony jest o kontakt ze świebodzińską Policją pod numerem 47 79 35 211 lub numerem alarmowym 112.