Cios Lubuskiej Policji w mafię śmieciową Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuska Policja przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie rozbiła zorganizowana grupę przestępczą, która w wyniku przestępczego procederu pozyskiwała, a następnie zakopywała odpady w ziemi czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu. Łącznie do środowiska naturalnego trafiło co najmniej pół mln metrów sześciennych różnego rodzaju odpadów, a przestępcy wzbogacili się w ten sposób bezprawnie nawet o kilka milionów złotych.

Lubuscy policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie realizując czynności w ramach śledztwa rozbili wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem odpadami. Jej 59-letni lider organizował swoisty podział na role przypisując je pozostałym jej członkom. Mechanizm przestępczy polegał na pozyskiwaniu odpadów z innych instytucji, które w ramach swoich działalności je wytwarzały. Te miały trafiać do punktu utylizacji. Tylko, że zamiast tam trafiały do ziemi. Były to tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne, budowlane, komunalne, styropiany, opony, paliwa, substancje ropopochodne, lakiery i inne związki chemiczne. Proceder ten spowodował istotne obniżenie jakości wody, gleby oraz znaczne zniszczenie w świecie roślinnym. Wszystko to miało miejsce na terenie chronionym w Przemęckim Parku Krajobrazowym objętym ochroną w ramach obszaru „Natura 2000”, co nie pozostawało bez znaczenia dla środowiska przyrodniczego, czyniąc szkody znacznych rozmiarów, jakie zostały opisane i udokumentowane w opinii biegłego powołanego w tej sprawie. Mylnym tropem dla śledczych miała być koncesja, którą dysponowali figuranci na wydobycie złoża. To właśnie tam trafiały odpady także z transportów międzynarodowych, które później przez operatorów koparek i użyciu ciężkiego sprzętu były zakopywane kilka metrów pod ziemią. Była to tykająca bomba, o której nikt nie miał prawa się dowiedzieć. A ci, którzy coś podejrzewali, szybko byli zastraszani przez członków grupy przestępczej. Grożono zarówno tym, którzy interesowali się opisywanym problemem, jak i przedstawicielom instytucji i podmiotów kontrolnych zajmujących się ochroną środowiska. Korumpowano urzędników instytucji państwowych i samorządowych. Cała gromadzona przez liderów grupy dokumentacja posiadanych przez nich firm była fałszowana na potrzeby potencjalnych kontroli i inspekcji. Wszystko po to, tak aby stworzyć pozory legalności ich działania. Ale przedstawiciele komórek kontrolnych mieli nie lada problem z przeprowadzeniem swoich czynności. Albo nie wpuszczano ich na teren magazynowania tych odpadów albo utrudniano im możliwość przeprowadzenia skutecznej kontroli próbek gleby. Jeden z przestępców w swojej bezwzględności posunął się także do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia uczestniczącego w czynnościach kontrolnych geodety w pojeździe którego odkręcił śruby mocujące koła, co doprowadziło podczas jazdy ofiary tym samochodem do odpadnięcia jednego z kół i niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Dzięki skutecznym działaniom operacyjno – śledczym, a także współpracy z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie lubuscy policjanci dowiedli, że działalność przestępcza była prowadzona przez jej lidera oraz członków grupy co najmniej od stycznia 2018 roku. Od tego czasu śledczy wraz z Prokuratorem poświęcili wiele czasu na zbieranie materiału dowodowego, który pozwolił na wymierne czynności procesowe. Dzięki nim udowodniono, że we wspomnianym okresie na terenie ponad 11 hektarów do ziemi zostało wprowadzonych niemal pół miliona metrów sześciennych różnego rodzaju odpadów mających ogromnie negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W rezultacie na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przeprowadzono spektakularne działania wymierzone w członków zorganizowanej grupy przestępczej. W realizacji uczestniczyli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Gorzowa Wielkopolskiego Łącznie zatrzymano ośmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej w wieku od 30 do 68-lat z jej 59-letnim liderem na czele. Osobom przestawiono 24 zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnym przewożeniu odpadów z zagranicy, składowaniu oraz ich przetwarzaniu, poświadczeniach nieprawdy, groźbach, płatnej protekcji, nielegalnym posiadaniu broni, utrudnianiu czynności służbowych organom do tego uprawnionym oraz narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwa utraty życia bądź uszczerbku na zdrowiu.

W toku dalszych czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie sukcesywnie zbierano materiał dowodowy oraz dokonywano kolejnych zatrzymań. Ustalono i zabezpieczono również na poczet przyszłych kar majątek na łączną kwotę blisko sześciu milionów złotych. Z przedmiotowego postępowania dokonano również wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania przeciwko 59-letniemu podejrzanemu o pranie brudnych pieniędzy. W toku tego śledztwa wykonano zabezpieczenie majątkowe wobec podejrzanego na kwotę 27 milionów złotych. W tej sprawie toczy się już postępowanie przed sądem. Łącznie opisywane postępowanie objęło 21 podejrzanych wobec których Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała w dniu 30 czerwca 2022 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.01 MB)