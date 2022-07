Praca sezonowa – jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi! Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sezon turystyczny w pełni, ogłoszeń o pracę w wakacje lawinowo przybywa. Często młodzi ludzie po intensywnym roku szkolnym narzekają na brak pieniędzy na wydatki i letnie wyjazdy. Ponadto wzrastające koszty utrzymania oraz nieciekawe oferty pracy w najbliższej okolicy zmuszają coraz starsze osoby do poszukiwania pracy poza krajem. Właśnie wtedy pojawia się pierwsza myśl o wyjeździe do pracy za granicę. Czy zaryzykować, jeśli nie mamy tam żadnych znajomości? Na co zwrócić uwagę, aby było to bezpieczne i pozytywne doświadczenie? Jak przygotować się do szukania pracy w innym kraju?

Praca za granicą w wakacje to doskonała okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy, naukę języka oraz poznanie nowych ludzi. Jednak jej poszukiwania powinny być niezwykle dokładne i zweryfikowane, aby być pewnym, że nie staniemy się ofiarą oszustwa czy handlu ludźmi.

Wakacje to intensywny czas w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych - turystów często jest tak wielu, że potrzebni są dodatkowi pracownicy, na przykład recepcjoniści, osoby zajmujące się sprzątaniem, pielęgnacją zieleni, itd. Z tego samego powodu duży ruch mają także restauracje i miejsca związane z gastronomią. Poszukiwani są więc dodatkowi kelnerzy, barmani, kucharze czy sprzedawcy. W letnie miesiące odbywa się również więcej plenerowych wydarzeń kulturalnych - festiwali, koncertów, pikników, itd. Przy ich organizacji potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Wiele osób decyduje się również na pracę sezonową przy zbieraniu owoców i warzyw. Ponadto poszukując zajęcia zarobkowego natknąć się można na liczne oferty dotyczące m.in .: opieki nad seniorami, prac remontowo-budowlanych, przy produkcji oraz pakowaniu towaru. W wielu krajach są to zajęcia dobrze opłacane, stąd pojawiające się oferty są dla wielu osób bardzo kuszące. Zazwyczaj jest to trudna praca fizyczna, wykonywana przez cały sezon, często w wysokich temperaturach.

Zanim podejmiesz pracę:

zweryfikuj pośrednika pracy oraz czy oferowana praca jest legalna,

upewnij się, że pracodawca istnieje, sprawdź w sieci opinie o nim,

unikaj miejsc, które nie mają podanego adresu, a pracodawcy kontaktują się wyłącznie mailowo lub telefonicznie,

podpytaj znajomych, którzy pracowali za granicą, być może będą mogli polecić kogoś zaufanego,

czytaj dokładnie, co podpisujesz,

przygotuj kopie niezbędnych dokumentów - dowód, paszport, ubezpieczenie, umowa - najlepiej sfotografuj je i skany prześlij na skrzynkę zaufanej osoby,

poinformuj bliskich dokąd i z kim wyjeżdżasz, bądź w stałym kontakcie,

zabezpiecz pewną kwotę, która pozwoli Ci na wcześniejszy powrót do domu, jeśli będzie wymagała tego sytuacja,

koniecznie ustal wspólnie z najbliższymi hasło bezpieczeństwa - słowo lub zdanie, które będzie sygnałem, że potrzebujesz pomocy.

Z uwagi na rozpoczęty sezon turystyczny oraz aktywne poszukiwanie w tym czasie pracy sezonowej przez wiele osób, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach ogólnopolskiego projektu pn . „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, realizowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało i przekazało do wszystkich jednostek Policji w kraju 300 000 sztuk broszury informacyjnej na temat przestępstwa handlu ludźmi, w tym wykorzystania ich do pracy przymusowej. Materiał zawiera porady jak nie stać się ofiarą, na co zwrócić uwagę podejmując pracę za granicą, gdzie w sytuacji zagrożenia uzyskać pomoc i wsparcie oraz informacje o prawach przysługujących ofiarom tego procederu.

(Biuro Prewencji KGP)