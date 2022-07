Areszt dla sprawców uprowadzenia Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek jastrzębskich śledczych sąd tymczasowo aresztował trzech mężczyzn odpowiedzialnych za uprowadzenie 34-latka. Podejrzanymi okazali się obywatele Czech w wieku 27 oraz 33 lat. Grozi im kilka lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w Jastrzębiu-Zdroju. Trzech mężczyzn napadło rano na 34-latka, który wracał z pracy do domu. Napastnicy bili go i strzelali do niego z broni pneumatycznej, po czym wciągnęli do samochodu. Przechodnie, którzy byli świadkami sytuacji, powiadomili mundurowych. Patrole natychmiast ruszyły w poszukiwania skody na czeskich numerach rejestracyjnych. Po paru minutach patrol ruchu drogowego zauważył na ulicy Podhalańskiej skodę, z której próbował wyskoczyć mężczyzna. Mundurowi zatrzymali auto i przy wsparciu innych patroli, zatrzymali trzech podejrzanych. Dotkliwie pobity 34-leteni jastrzębianin został przewieziony do szpitala.

Okazało się, że sprawcami tego przestępstwa byli mieszkańcy Czech, dwóch w wieku 27 lat oraz 33-latek. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i czynności wykonanych przez jastrzębską prokuraturę, sąd postanowił aresztować całą trójkę. Sprawcom grozi przynajmniej 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)