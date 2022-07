Kierownik z Olsztynka po służbie zatrzymał sprawcę kradzieży rozbójniczej Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirat Krzysztof Kłos niejednokrotnie udowodnił, że policjantem jest się nie tylko na służbie, ale również poza nią. Tym razem zatrzymał mężczyznę podejrzewanego o kradzież rozbójniczą. Ponadto okazało się, że 22-latek był również poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Kodeks karny za przestępstwo kradzieży rozbójniczej przewiduję karę do 10 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 14.07.2022 roku, aspirant Krzysztof Kłos będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę podejrzewanego o kradzież rozbójniczą. Policjant przed jednym ze sklepów na terenie Olsztyna zauważył wybiegającego mężczyznę, a za nim obsługę placówki handlowej. Funkcjonariusz natychmiast przystąpił do działania – rozpoczął pościg za sprawcą, a następnie obezwładnił agresora. W zatrzymanie zaangażował się również jeden ze świadków zdarzenia. Ostatecznie mężczyzna został przekazany przybyłemu na miejsce policyjnemu patrolowi. Okazało się, że chwilę wcześniej skradł produkty w sklepie o wartości kilkudziesięciu złotych, a następnie uciekając odepchnął pracownika, który próbował go powstrzymać. Sprawcą okazał się 22-letni mieszkaniec Olsztyna. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie celem odbycia kary 345 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione w przeszłości przestępstwo i wykroczenia przeciwko mieniu.

22-latek został zatrzymany. W tej sprawie policjanci prowadzą czynności w kierunku kradzieży rozbójniczej, za którą kodeks karny przewiduję karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe miesiące.

Aspirant Krzysztof Kłos na co dzień pełni funkcję kierownika Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Olsztynku. To nie pierwszy raz, gdy nasz kolega z poświęceniem wypełnia rotę policyjnego ślubowania. W ubiegłym roku po służbie zatrzymał sprawcę zniszczenia mienia. Z kolei w 2020 roku wraz z aspirantem Radosławem Fersztem uratowali mieszkańców i zwierzęta z płonącego budynku. Za swoją postawę zostali wyróżnieni odznaką im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja.

