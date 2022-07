II miejsce dla ząbkowickiej policjantki w biegu K-B-L na 110 km. Gratulujemy! Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły piątek w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich odbył się bieg K-B-L na 110 kilometrów, w którym wzięła udział także funkcjonariuszka na co dzień pracująca w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich mł. asp. Katarzyna Iwańciów. Na starcie biegu o godzinie 20:00 stanęło blisko 500 zawodników, którzy przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin musieli mierzyć się nie tylko z tym trudnym i wymagającym terenem, ale również własnymi słabościami. Policjantka po raz kolejny pokazała, że „tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, dowiedzą się jak daleko można dojść”. Mł. asp. Katarzyna Iwańciów pokonując morderczą trasę i własne słabości zajęła II miejsce w kategorii Open Kobiet oraz I w kategorii kobiet powyżej 30. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Młodszy aspirant Katarzyna Iwańciów na co dzień służy w ząbkowickiej komendzie w Wydziale Prewencji. Od kilku lat z powodzeniem łączy pracę, swoje pasje oraz życie rodzinne. Prywatnie jest mamą dwóch wyjątkowych chłopców, którzy nie tylko motywują, ale również wspierają mamę przed każdym biegiem.

Tak też było 15 lipca, kiedy wraz z 458 innymi zawodnikami stanęła w Kudowie-Zdroju na starcie K-B-L na 110 km. Bieg rozpoczął się o godzinie 20, a trasa była trudna i wymagająca. Wzniesienia do 3667 metrów, spadki do ok. 3600 metrów, duże różnice wysokości oraz fakt, że 39 osób nie ukończyło biegu, pokazuje, jak trudne było to zadanie.

Ząbkowicka policjantka pokonała morderczą trasę w 13 godzin i 51 minut, zajmując tym samym II miejsce w kategorii OPEN Kobiet oraz I w kategorii kobiet powyżej 30 roku życia. Funkcjonariuszka na mecie w Lądku-Zdroju dziękowała za wsparcie i słowa otuchy pokazując, że „tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, dowiedzą się jak daleko można dojść”.

Policjantka nie zamierza jednak spocząć na laurach. Już 25 lipca planuje wziąć udział w charytatywnym rajdzie rowerowym „Niebieskie Kilometry dla Mikołaja” organizowanym przez policjantów z Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich. 138 kilometrowy rajd połączony jest ze zbiórką funduszy dla Mikołaja Kubali z Wodzisławia Śląskiego, w ramach ogólnopolskiej akcji „Mikołaj kontra SMA”. Policjantów chcących wziąć udział w rajdzie serdecznie zapraszamy. Szczegóły dostępne pod numerem telefonu: 570998776 - Barbra Deryło lub 787101684 - Katarzyna Iwańciów. Zachęcamy również do wpłat na pomoc 5-miesięcznemu Mikołajowi z „dramatyczną walką z czasem o życie i najdroższy lek świata”. Link do utworzonej zbiórki przez mamę Mikołaja na portalu SiePomaga.

sierż. szt. Paweł Noga